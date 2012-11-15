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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Бандаж после родов - однозначно нужен

Роды это сложный физиологический процесс, который требует реабилитации. В основном у женщин подвергается изменениям область живота. Чтобы вернуть ему дородовый вид необходимо носить последородовый бандаж. Широкий выбор бандажей предлагает интернет-магазин ReMed.

Чем так полезен бандаж после родов?

Итак, в каких случаях, ношение бандажа является медицинской необходимостью. В первую очередь, врачи настоятельно рекомендуют его ношение после кесарева сечения. Так как, правильно распределяя нагрузку, он позволяет рубцу формироваться необходимым образом.

Кроме того, ношение бандажа позволяют создать правильное давление на брюшную полость и улучшить сокращение матки, привести растянутые мышцы в тонус. Тем самым женщина получает возможность восстановиться значительно быстрее.  Еще одна причина не пренебрегать этой полезной вещью – профилактика обвисания кожи. Существуют две основные разновидности бандажа:

  • Фиксирующие трусики
  • Эластичная лента на липучках
  • Универсальный бандаж

Рассмотрим каждый вид детально.  Модель, изготовленная в виде трусиков, позволяют хорошо скрывать послеродовый живот под одеждой, она не сползает и не создает дополнительных складок.

Что касается эластичной ленты, его спрятать под одеждой сложнее. Однако, он создает меньшее давление и практически не причиняет дискомфорт. Но при этом, он может смещаться в течение дня.  

Третий вид бандажа, является весьма практичным, за счет возможности использования его как во время ношения ребенка, так и после его рождения.

Как выбрать «правильный» бандаж?

Единственным критерием, которым следует руководствоваться при выборе данного аксессуара,  является удобство. При условии, что бандаж должен плотно сидеть по фигуре, он не должен создавать ощущения давления и причинять боль. Также не стоит выбрать модель меньшего размера. Задача бандажа скорректировать силуэт и вернуть тонус кожи и мышцам, но не уменьшить фигуру в несколько раз.

Правила ношения

Если нет медицинских противопоказаний, то начинать  носить его можно в первый день после родов. Однако, делать его следует периодами. Максимальное количество времени, проведенное в нем не должно превышать трех часов. По истечению этого времени бандаж следует снять минимум на сорок минут.

Также следует внимательно следить за своими ощущениями. Чувство легкого неудобства может присутствовать, но оно не должно быть постоянным. Стоит отдавать предпочтение моделям, изготовленным из натуральных тканей с включением небольшой доли эластичных волокон.

 

Источник: www.medvisnik.com.ua

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Автор: admin, Сегодня, 22:16

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