→ Советы по выбору гипоаллергенного пастельного белья

Во сне человек должен чувствовать себя максимально комфортно, иначе это будет неполноценный отдых. Поэтому, для людей страдающих аллергией крайне важно создать максимально удобные условия для сна. Сделать это поможет гипоаллергенное белье, выбрать которое можно на сайте https://postelka.com.ua/postelnoe-bele/.

Правила выбора

В принципе, выбирать его стоит по тем же критериям что и остальное пастельное белье. Medvisnik.com.ua поитересовался у специалистов, на что важно обратить внимание:

• Натуральный состав ткани

• Качественная обработка ткани

• Практичность

• Влагопроницаемость и способность пропускать воздух

• Способность к терморегуляции

Таким образом, гипоаллергенное белье может быть изготовлено из таких тканей как хлопок, лен, сатин, ситец. Что касается шелка то, несмотря на его натуральный состав его использовать нежелательно. Он хуже пропускается воздух и влагу.

Сатин и бязь также могут стать неплохим вариантом. Особенно, учитывая их практичность и относительную невысокую стоимость. Для холодного времени года подойдут комплекты из микрофибры. Она может быть как натуральной по составу, так и искусственной. Вне зависимости от состава, она подойдет для использоваться в качестве антиаллергического пастельного белья.

Выбираем наполнитель

Отдельного внимания заслуживает наполнитель для матрасов, подушек и одеял. Как правило, натуральные материалы, такие как птичий пух и перо для этих целей не подходят. Они в силу своей структуры сами по себе являются сильными аллергенами. Кроме того, в процессе использования они способны накапливать излишнюю влагу, пыль и прочие недопустимые вещества.

Отличным вариантом станут искусственные материалы. Самым распространенным из них является синтепон. Он прекрасно справляется с терморегуляцией, хорошо пропускает воздух и не задерживает влагу. Имеет привлекательную стоимость. Однако, при выборе изделий с его применением стоит обращать внимание на качество изготовления. Произведенные в кустарных условиях подушки и одеяла могут быть токсичны.

Более дорогостоящими, но безопасными являются изделия из холлофайбера, и прочих производных материалах из пустотелых волокон. Идеальным вариантом в качестве наполнителя считается периотек. Несмотря на то, что это искусственный материал, в его составе присутствуют частицы натуральных компонентов – шерсть, хлопок. Таким образом, он отлично сочетает в себе необходимые гигиенические стандарты и абсолютно гипоаллергенен.