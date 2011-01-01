Щитовидная железа в организме регулирует обменные процессы и интенсивность регенераций, потому нарушения ее работы влекут за собой значительные последствия для здоровья. Выделяемые вещества влияют на работу сердца, репродуктивных функций, мозга и костных тканей. Потому при любых патологиях врач среди прочих проверок назначает ультразвуковое обследование указанной зоны в клинике https://evroklinika.com.

Возможности УЗИ щитовидной железы

Орган расположен неглубоко, что упрощает исследование, а современное техническое оснащение предоставляет возможность подробно изучить малейшие детали. Единственное, что останется недоступным на экране, это область за трахеей и грудиной. В процессе просмотра специалист обращает внимание на следующие данные:

Строение – в норме орган состоит из перешейка и двух долей. Но иногда можно наблюдать отклонения от этого правила, которые не мешают и не ведут к патологиям;

Расположение может быть патологически низким или неправильным. При нарушении строения иногда наблюдают дополнительные элементы;

Структура и контуры при воспалениях становятся нечеткими, иногда за такой картиной скрывается опухоль. Структура должна содержать специфическую зернистость;

Эхогенность – сегодня на экране специалист может оценить даже оттенок ткани, не делая пункции. Цвет определяется по звуковой волне от зоны железы;

Размеры могут быть искажены, если внутри содержится патологическое образование. Система автоматически вычисляет параметры и выдает на дисплее.

Также во время процедуры специалист проверяет состояние слюнной железы и ее отклика ну ультразвук. Для этого прибор наводится на область около ушей. Просматриваются друге соседние мягкие ткани и гортань.

Факты статистики

Насколько вероятно, что у пациента на плановом осмотре при полном отсутствии жалоб обнаружат патологии или расстройства щитовидной железы? Medvisnik.com.ua изучил этот вопрос и по подсчетам врачей примерно 20% совершеннолетних людей являются носителями типовых диагнозов. Особенно часто нарушения диагностируют у женщин, так как они больше проводят гинекологических исследований.

Одной из причин ученые называют нехватку йода в организме. В местах, отдаленных от моря, процент поражения может составлять до 50%. Потому специалисты рекомендуют профилактически проводить проверки ежегодно. При обнаружении хоть малейшего увеличения врач отправляет больного на УЗИ, где будет установлен точный вывод о состоянии посетителя. Новейшее инновационное оборудование леченого центра «ЕВРОКЛИНИКА» позволяет рассматривать даже характер кровотока.