→ Выбираем тоник для лица: идеальное средство для вашей кожи

Тоник для лица – неотъемлемый атрибут умывания, основная задача которого – нормализовать кислотно-щелочной (pH) баланс кожи после процедуры очищения кожи.

На сегодня большинство таких средств имеют дополнительные функции – доочищение кожи, насыщение ее увлажняющими элементами, сужение пор и прочие. Кроме того, норма pH для разных типов кожи будет немного отличаться. В нашей статье мы попробуем разобраться, какое средство будет оптимальным для вашей кожи.

Тоник для лица и ваш тип кожи

Когда мы используем средство для умывания или мыло, да еще и умываемся жесткой городской водой, pH-баланс кожи нарушается. Следственно, нарушается защитный барьер кожи, и она становится более уязвимой для вредных воздействий внешней среды и бактерий. Результатом этого могут быть преждевременные морщины, сухость и шелушение.

Главная задача любого тоника – восстановить этот pH-баланс и, таким образом, восстановить этот защитный барьер. Кроме того, современные средства, как правило, дополнены ухаживающими компонентами для разных типов кожи.

Нормальная или комбинированная

При выборе тоника для умывания обладательницам нормальной и комбинированной кожи стоит ориентироваться на сезон. Ведь в теплое время года она требует легкого матирования и сужения пор, в чем отлично помогут экстракты зеленого чая, огурца и другие. В холодный сезон она более склонна к сухости, поэтому вам подойдут такие вспомогательные компоненты, как экстракт розы, лаванды, ромашки.

Жирная

Обладательницам жирной кожи рекомендуется подбирать тоники с салициловой, молочной или АНА кислотами, ведь они будут помогать в очищении кожи, сужать поры и препятствовать воспалениям. Экстракты зеленого чая, алоэ, камфоры или огурца тоже будут кстати.

Сухая или увядающая

Для сухой кожи нужно выбирать тоники с дополнительными увлажняющими компонентами: гиалуроновая кислота, витамины группы В, экстракты розы, нероли, лаванды и другие. Для увядающей кожи актуальны также тоники с экстрактами морских водорослей.

Чувствительная

Чувствительная кожа нуждается в дополнительных защитных, увлажняющих и успокаивающих компонентах. Это гиалуроновая кислота, цветочные воды (роза, лаванда и другие), ромашка.

Спирт в составе тоников для лица

С одной стороны, спирт в тонике способствует более длительному хранению продукта, а также помогает дезинфицировать кожу и прижечь воспаления. Но, с другой, – это агрессивное подсушивающее средство, которое ничуть не восстанавливает pH-баланс, а усугубляет ситуацию, нарушая себорегуляцию и вызывая шелушение.

Спиртосодержащие тоники для лица может назначить врач-косметолог, в таком случае, спросите, какой процент спирта должен быть в средстве.

Источник: https://ladyshop.ua/