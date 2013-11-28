→ Насколько "страшен" детский стоматолог

Наряду с остальными областями медицины именно детская стоматология вызывает у пациентов много вопросов, так как большинство манипуляций проводятся без общего наркоза, что может испугать малыша. Родители еще помнят то время, когда они сами боялись визита в зубной кабинет. Не удивительно, ведь обезболивающие средства и технологии не были так совершенны, как сегодня.

Почему дети уже не боятся стоматолога

Еще в начале века на корень накладывали ядовитый мышьяк, и мучения пациента продолжались по несколько дней. Но теперь все по-другому, и клиника MultiDent предоставляет услуги в соответствии со всеми современными нормами, при этом используются лучшие инновации мира медицины. Представители клиники показали medvisnik.com.ua какие процедуры проводят здесь, а именно:

Визуальное обследование;

Назначение рентгеновского снимка;

Удаление молочных зубов;

Устранение кариеса;

Пломбирование дыр.

Даже обстановка клиники создается с таким расчетом, чтоб вызывать у детей позитивные эмоции. На стенах рисунки и яркие стенды, по бокам в коридоре стоят сидения, а в кабинете осмотра для ребенка подготовлено много игрушек.

Специалисты детских клиник хорошо знают, как работать с детьми разного возраста и находить к ним подход. Школьник старшего класса не менее напуган, но ему уже можно объяснить, что придется потерпеть, и он понимает, зачем это нужно. Гораздо сложнее, если речь идет о детях до семи лет. Но современные медикаментозные и технические средства позволяют не причинять маленьким пациентам психологических травм.

Зачем детям стоматолог

Некоторые люди ошибочно думают, что молочные зубы не нуждаются в пристальном наблюдении, и не стоит лечить легкий кариес, так как спустя несколько месяцев зуб выпадет. Но это не так, и именно из-за этой особенности ребенка стоит чаще показывать врачу. Состояние молочного зуба напрямую влияет на здоровье будущего коренного. А рентгеновский снимок покажет, каково общее состояние ротовой области и челюсти, и не пора ли укорить удаление молочного зуба.

Небольшие кариозные образования и неглубокие дыры, которые еще не проникли до зубного мягкого ядра, можно устранить за двадцатиминутную процедуру, и ребенку совершенно не будет больно. Для подстраховки ему мажут десну легким анестетиком, со вкусом и ароматом сладкого фруктового сиропа. Малыша на руки берет мама или папа, и так на кресле его достаточно быстро избавляют от проблемы.

В случае необходимости в глубокой пломбе молочный зуб анестезируют в два этапа. Сильный наркоз необходимо ввести через укол, но ребенок боится шприца. Чтоб процесс был менее ощутим ему мажут поверхность десны гелем, в состав которого входит анестетик. Так укол проходит безболезненно.