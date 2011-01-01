→ Орхидеи мира - древний цветок из меловой эпохи

Орхидные растения заинтересовали людей с тех пор, как заняли свое почетное место на клумбах, под крышами оранжерей и в букетах. Сегодня орхидеи мира насчитывают более 3 000 видов, и относятся к крупнейшему и очень древнему семейству цветущих. Потому его представителей находят на всех континентах, кроме Антарктиды.

Древний цветок из мелового периода

Орхидея – однодольное растение, родом из позднемеловой эпохи планеты. Для цветка характерна любовь к теплым влажным условиям. Это та причина, по которой они не достигили широкого распространения в качестве комнатных растений или украшения дачного участка. На улице для них бывает слишком холодно и недостаточно влажно, да и в квартире сложно создать необходимое количество влаги и тепла. Их держат в отапливаемых помещениях и часто опрыскивают водой. Самые известные виды:

• Vanilla planifolia — единственная съедобная орхидея (специя ванилин);

• Dendrobium – краснокнижник, получивший распространение в китайской медицине;

• Кукушкины башмачки – цветок со страниц по школьной биологии произрастает в Украине;

• Laelia gouldiana родом из Мексики - роскошный цветок прочно стал частью культуры.

В Северном полушарии в умеренных широтах произрастает всего 10% от общего количества видов цветка, а в Южном в полтора раза меньше. Капризный цветок предпочитает тропики, и именно там он поражает ярким многообразием размеров, окрасок и форм. Исходя из способа размножения растения, можно усомниться в том, что в его создании участвовал естественный отбор.

Орхидея в культуре

Между прочим, популярная специя ваниль добывается из цветка из семейства Орхидных. Оно красиво цветет желтым бутоном и в результате на кусте зреют мясистые плоды. Изначально вид произрастал в Индии, но сегодня его культивируют во многих местах, где климат подходит, во Флориде и Южной Америке. Собственно, там этот единственный съедобный вид орхидей и был открыт, хотя родом он из другого континента.

В восточной медицине растение не могло остаться незамеченным. Вымирающие когда-то виды приобрели значение в промышленных масштабах, и теперь по сей день массово выращиваются для производства народных лекарственных средств. Высушенные части растения можно приобрести в качестве целебного чая. Существует специальный календарь и правила приема этого напитка.

Селекционеры вывели из дикорастущих трав роскошные сорта с крупными яркими цветами. Орхидею адаптировали под комнатные условия, и многообразие оттенков просто поражают. Так можно вырастить на окне изумрудно-голубой цветок, или огромное лимонно-желтое соцветие.

Источник: medvisnik.com.ua