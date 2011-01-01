→ Как стать лучшим косметологом

Эстетическая медицина – та область деятельности, которая позволяет не просто реализоваться начинающему косметологу, но и значительно повысить свой доход. Главное ответственно подойти к выполнению своих обязанностей и получать только удовольствие от возможности помочь своим клиентам. Профессия косметолога – востребована, и это факт, даже судя по количеству новостей о косметологии на www.medvisnik.com.ua.

Какой он – современный косметолог?

Рассмотрим ключевые качества, которыми должен владеть врач-косметолог и коротко опишем их значение, а именно:

• опрятность и ухоженность (внешний вид косметолога в некоторой мере является образцом для потенциального клиента): приведите себя в порядок, если в этом есть необходимость;

• коммуникабельность (важно всегда находить общий язык с клиентами, прислушиваться к их пожеланиям и никогда не конфликтовать): посетители бывают разными и в любой непонятной ситуации нужно оставаться профессионалом;

• скрупулезность (обращайте внимание на все мелочи, так как они играют важную роль в процессе оказания косметологических услуг);

• отменная моторика рук и хорошее зрение (без этого никак);

• вежливое отношение.

Это далеко не полный перечень тех качеств, которыми должен обладать хороший косметолог.

Плюсы и минусы профессии

Перед тем как сделать первый шаг (пойти на курсы) нужно разобраться с положительными и отрицательными сторонами профессии. К преимуществам стоит отнести:

• высокие доходы (то, чем может похвастаться настоящий специалист);

• налицо результат вашей работы;

• довольные клиенты.

Среди недостатков выделим следующие:

• регулярная аттестация (определение ваших навыков и их соответствие общепринятым нормам косметологии);

• огромная ответственность за здоровье вашего клиента (любая оплошность может стоить вам очень дорого);

• неадекватные клиенты (и такое бывает).

С чего же начать свой путь? Выберите курсы в том направлении, которое вас интересует. На рынке представлено не так много учреждений, готовых предоставить вам качественное обучение в сжатые сроки.

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