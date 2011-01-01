→ Как стать лучшим косметологом

Эстетическая медицина – та область деятельности, которая позволяет не просто реализоваться начинающему косметологу, но и значительно повысить свой доход. Главное ответственно подойти к выполнению своих обязанностей и получать только удовольствие от возможности помочь своим клиентам. Профессия косметолога – востребована, и это факт, даже судя по количеству новостей о косметологии на www.medvisnik.com.ua.
Какой он – современный косметолог?
Рассмотрим ключевые качества, которыми должен владеть врач-косметолог и коротко опишем их значение, а именно:
- • опрятность и ухоженность (внешний вид косметолога в некоторой мере является образцом для потенциального клиента): приведите себя в порядок, если в этом есть необходимость;
- • коммуникабельность (важно всегда находить общий язык с клиентами, прислушиваться к их пожеланиям и никогда не конфликтовать): посетители бывают разными и в любой непонятной ситуации нужно оставаться профессионалом;
- • скрупулезность (обращайте внимание на все мелочи, так как они играют важную роль в процессе оказания косметологических услуг);
- • отменная моторика рук и хорошее зрение (без этого никак);
- • вежливое отношение.
Это далеко не полный перечень тех качеств, которыми должен обладать хороший косметолог.
Плюсы и минусы профессии
Перед тем как сделать первый шаг (пойти на курсы) нужно разобраться с положительными и отрицательными сторонами профессии. К преимуществам стоит отнести:
- • высокие доходы (то, чем может похвастаться настоящий специалист);
- • налицо результат вашей работы;
- • довольные клиенты.
Среди недостатков выделим следующие:
- • регулярная аттестация (определение ваших навыков и их соответствие общепринятым нормам косметологии);
- • огромная ответственность за здоровье вашего клиента (любая оплошность может стоить вам очень дорого);
- • неадекватные клиенты (и такое бывает).
С чего же начать свой путь? Выберите курсы в том направлении, которое вас интересует. На рынке представлено не так много учреждений, готовых предоставить вам качественное обучение в сжатые сроки.
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