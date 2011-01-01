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→ Как стать лучшим косметологом

Эстетическая медицина – та область деятельности, которая позволяет не просто реализоваться начинающему косметологу, но и значительно повысить свой доход. Главное ответственно подойти к выполнению своих обязанностей и получать только удовольствие от возможности помочь своим клиентам. Профессия косметолога – востребована, и это факт, даже судя по количеству новостей о косметологии на www.medvisnik.com.ua.

         Какой он – современный косметолог?

         Рассмотрим ключевые качества, которыми должен владеть врач-косметолог и коротко опишем их значение, а именно:

  • • опрятность и ухоженность (внешний вид косметолога в некоторой мере является образцом для потенциального клиента): приведите себя в порядок, если в этом есть необходимость;
  • • коммуникабельность (важно всегда находить общий язык с клиентами, прислушиваться к их пожеланиям и никогда не конфликтовать): посетители бывают разными и в любой непонятной ситуации нужно оставаться профессионалом;
  • • скрупулезность (обращайте внимание на все мелочи, так как они играют важную роль в процессе оказания косметологических услуг);
  • • отменная моторика рук и хорошее зрение (без этого никак);
  • • вежливое отношение.

Это далеко не полный перечень тех качеств, которыми должен обладать хороший косметолог.

         Плюсы и минусы профессии

         Перед тем как сделать первый шаг (пойти на курсы) нужно разобраться с положительными и отрицательными сторонами профессии. К преимуществам стоит отнести:

  • • высокие доходы (то, чем может похвастаться настоящий специалист);
  • • налицо результат вашей работы;
  • • довольные клиенты.

Среди недостатков выделим следующие:

  • • регулярная аттестация (определение ваших навыков и их соответствие общепринятым нормам косметологии);
  • • огромная ответственность за здоровье вашего клиента (любая оплошность может стоить вам очень дорого);
  • • неадекватные клиенты (и такое бывает).

С чего же начать свой путь? Выберите курсы в том направлении, которое вас интересует. На рынке представлено не так много учреждений, готовых предоставить вам качественное обучение в сжатые сроки.

Школа Космотрейд – надежный проводник на пути к вашей мечте. Опытные сотрудники, современные методики обучения, индивидуальный подход, невысокие цены – то, что вы получаете. Подробнее о курсах косметолога вы сможете разузнать у консультантов, готовых предоставить исчерпывающую информацию об обучении.

Не теряйте время и начните новый этап в вашей жизни. От вас требуется время, и желание научится чему-то новому. Обязательно проконсультируйтесь у наших специалистов (они помогут подобрать то направление, которое подходит именно вам).                

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Автор: admin, Сегодня, 12:28

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