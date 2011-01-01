Гайморитом называется заболевание, которое возникает в гайморовых (верхнечелюстных) пазухах. Болезнь может стать следствием частых воспалительных процессов в организме. Заболеть могут и взрослые, и дети. Носовые пазухи отекают, вырабатывают усиленное количество жидких выделений, что затрудняет дыхание. Симптомы гайморита проявляются не сразу, что позволяет заболеванию переходить в острую опасную фазу гайморита. При появлении симптомов нужно обратиться к врачу. Более подробно о симптомах можно прочитать на https://lorika.com.ua/lor-zabolevanija/gajmorit.

Можно ли вылечить гайморит в домашних условиях

Гайморит можно вылечить, лекарствами, посещая физиопроцедуры, а также при помощи народных средств. Действие процедур направлено на снижение воспалительного процесса, болевых ощущений, освобождения пазух от избытка слизи. Греть носовые пазухи не рекомендуется из-за возможного появления гнойных выделений.

При ранних симптомах гайморита, возможно применение ингаляций. Лечение проводится по указанию врача, с применением лекарств, небулайзера.

Все применяемые способы лечения и средства должны быть оговорены с лечащим врачом. Он назначит лекарства, мази, таблетки, капли, которые помогут справиться с проблемой. Каждое лекарство должно быть подобрано для взрослого или ребенка, учитывая возраст и состояние. Получить квалифицированную консультацию отоларинголога можно в клинике «Лорика».

В первую очередь нужно понять причины развития заболевания:

• вирус;

• бактерии;

• аллергия.

Самый неприятный и опасный – это бактериальный гайморит. Он возникает как осложнение при ОРВИ. У заболевания имеются свои показания:

• жидкие выделения, которые не проходят длительное время;

• после проведенных процедур количество выделений нарастает;

• высокая температура;

• выделения с гнойными вкраплениями;

• нарушение восприятия запаха;

• чувство переполненных пазух;

• дискомфорт или отечность верхней лицевой части.

Появляется неприятные ощущения в ушах, ноющие зубные боли, своеобразный запах, слабость. При этих симптомах требуется обращение в клинику, где проводится лабораторное исследование причин заболевания, назначается соответствующее лечение.

Лекарственные препараты от гайморита

Действие лекарственных препаратов направлено на выведение слизи из пазух, снижение отечности и воспаления, предотвращение развития бактерий. Терапия предполагает назначение антибиотиков, каплей, растворов, для снятия воспаления, восстановления слизистых.

Антибиотики

Перед применением антибиотиков проводятся посев на вид бактерий, после полученных результатов, назначается лечение. Учитывается наличие гнойных или зеленоватых выделений, температуры, других симптомов инфекции. Если у больного не обнаружено аллергических реакций на антибиотики, врач назначает лекарства пенициллиновой группы.

Капли в нос

Капли в нос применяются при обострениях синусита, используются на протяжении 3-5 дней. Дальнейшее использование каплей может привести к привыканию или атрофии слизистых пазух. Основные группы лекарств:

• сосудосуживающие;

• антибактериальные;

• противовирусные;

• гормональные;

• растительные;

• гомеопатические;

• комбинированные.

Перед применением капель, следует сделать промывание солевым аптечным раствором. После этого использовать прописанные по рецепту лекарства.

Антисептики

Основная задача при лечении гайморита – быстро освободить пазухи от слизи, восстановить дыхание и работу слизистых. Для этого назначаются антисептики, учитывая возраст, состояние больного, наличие аллергии.

При обострении или хроническом гайморите применяется современное приспособление – ямик-катетер. С помощью катетера жидкость выводится из полости, вводятся лекарственные средства. Побочное явление такого способа – повторное заболевание гайморитом.

Лечение гайморита народными средствами

Перед применением лечения народными средствами, нужно посоветоваться с врачом, чтобы избежать осложнений. При лечении в домашних условиях лучшим считается промывание пазух раствором морской соли, богатой минералами и витаминами. Нужно знать некоторые тонкости применения:

• раствор должен быть теплым;

• количество соли не должно быть больше чайной ложки на два стакана воды;

• перед применением, раствор следует профильтровать от нерастворенных кристаллов;

• раствор должен литься в ноздрю самотеком (не втягивать).

В раствор добавляется 5 грамм соды и капля йода.

Существует простое народное средство для лечения гайморита. К одной чайной ложке подсолнечного масла прибавляется такое же количество меда и соды, вымешивается до однородности. Бинтовой тампон вымачивается в смеси и вставляется в каждую ноздрю по 20 минут поочередно.

Облегчение должно проявиться после трех сеансов.

Закапывание растворенным соком корня цикламена считается самым эффективным по выведению жидкости из воспаленных пазух. Процедура предоставляет небольшой дискомфорт, но действенная и эффективная. После закапывания носа, следует выпить травяной чай с медом. Противопоказанием к применению может быть аллергия и индивидуальная непереносимость растения.