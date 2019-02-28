→ Питание ребенка от 6 месяцев: залог здоровья на всю жизнь!

Достаточно актуальным вопросом для многих новоиспеченных родителей является организация питания ребенка от 6 месяцев. Стоит отметить, что первый год жизни малыша – это именно то время, в которое развиваются основные системы организма. Правильное питание является одним из ключевых факторов, которые влияют на них.

К сожалению, в современном мире не так уж и просто организовать правильное и здоровое питание, так как:

• Нарушаются стандарты производства продуктов;

• Не выполняются нормы хранения продукции;

• Не все производители проходят обязательную сертификацию.

В связи с этим одним из наиболее распространенных решений становится использование детского питания. Вариантов действительно много, например, на https://moregoods.com.ua/ можно найти огромное количество продукции, среди которого найдется подходящий вариант для Вашего ребенка.

Почему детское питание – лучший вариант?

В головах многих родителей «обитает» огромное количество заблуждений относительно детского питания. Наиболее ярые противники данного вида детского питания приводят следующие аргументы:

• При производстве «уничтожаются» все полезные вещества;

• Детское питание – это «химия и консерванты»;

• Продукция снижает иммунитет и здоровье ребенка.

На самом деле в этих утверждениях нет ничего общего с реальностью. Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок долгое время оставался здоровым, следует отдавать предпочтение именно качественному детскому питанию.

Особенности производства детского питания

Западные производители тщательно следят за качеством производимого детского питания. Все компоненты проходят многоэтапную проверку, включая:

1. Исходные продукты при поступлении на производство; 2. Проверки на разных этапах производства; 3. Испытания уже произведенного детского питания; 4. Проверки из готовых партий в независимых лабораториях.

Таким образом, вероятность того, что ребенку достанется детское питание ненадлежащего качества практически сведено к нулю. Тем не менее, проблемы могут возникнуть на конечном этапе хранения и реализации продукции, поэтому предпочтение следует отдавать специализированным предприятиям, включая интернет-магазины.

Помните, что детский организм чрезвычайно чувствителен к низкокачественным продуктам. Не стоит рисковать их здоровьем ради краткосрочной выгоды – выбирайте лишь проверенное питание! Будьте уверенны, что здоровье Вашего малыша будет во многом зависеть от решений, принятых его родителями в раннем возрасте.

Источник: Medvisnik.com.ua