→ Профілактика плоскостопості у дітей як шлях до здоров'я всього організму

Мало хто з батьків знають про те, що плоскостопість може негативно вплинути на здоров'я всього організму. Викривлення постави, проблеми з хребтом, болі при ходьбі і бігу - лише мала частина того, з чим доведеться зіткнутися дитині з таким діагнозом в дорослому житті.

Що таке плоскостопість, як воно впливає на наше здоров'я і як не допустити цієї небезпечної хвороби у дитини - на всі питання дамо відповіді в цій статті.

У природному вигляді склепіння стопи має будову арки. Коли склепіння стопи починає «просідати» і ущільнюється, це називається плоскостопістю. При плоскостопості стопа не може виконувати свою головну функцію - амортизацію. Ударна навантаження не гаситься, і цю функцію беруть на себе спочатку суглоби ніг, а потім - хребет.

Формування стопи закінчується до підліткового періоду життя. При цьому для дитини трьох-чотирьох років відсутність вигину склепінь стоп - норма. Функцію склепінь виконує жирова подушка.

Виникає деформація стопи через звичного для цивілізації способу життя, з постійним носінням взуття і малорухливим способом життя. Рівні поверхні підлоги і асфальту замість природних землі, каміння і трави, постійне носіння взуття навіть влітку - ці особливості міського життя чинять негативний вплив навіть на фізично активних дітей.

Небезпеки плоскостопості

Якщо не звертати уваги на стан склепіння стопи, то наслідки плоскостопості можуть позначитися на всьому організмі. Адже тіло людини - це єдине ціле.

Неправильний розвиток стопи вплине на здоров'я інших частин тіла, розповіли www.medvisnik.com.ua дитячі ортопеди. Наприклад, плоскостопість є однією з причин виникнення артрозу колінного суглоба. У сучасному світі такий діагноз зустрічається у дітей у віці 11-13 років. Головний мозок також страждає - якщо є плоскостопість, підвищується обсяг ударної хвилі, яка доходить до голови. Це негативно впливає на розвиток мозку, знижує концентрацію уваги, підвищує стомлюваність, знижує швидкість реакції і кмітливість, призводить до головного болю.

Як уникнути плоскостопості

В умовах міського середовища важливо підбирати для дитини якісне і зручне взуття. Таке ортопедичне взуття правильно зшите. І, якщо воно грамотно підібране, допомагає дитячій стопі у вірному анатомічному формуванні. Крім якісних матеріалів на зразок шкіри без використання «хімії» в її виробництві, дитяче взуття для профілактики плоскостопості відрізняється від звичайного наступним:

• Застібка "велкро" - для фіксації ноги.

• Жорсткий задник - для фіксації п'яти та правильного формування гомілковостопного суглоба.

• Мінімум внутрішніх швів, щоб не було мозолів і неприємних відчуттів від взуття.

• Наявність супінатора - для підтримки склепіння стопи.

• Підошва середньої жорсткості: надмірно жорстка підошва не дасть стопі природно згинатися в русі, і дитина стане спиратися на пальці - це призведе до неправильного формування гомілковостопного суглоба, а надто м'яка підошва викличе біль в області поперечного склепіння.

Крім цього, важливо створювати умови сільського життя для здоров'я дитячих стоп: фізичну активність босоніж по нерівних поверхнях. Зручним варіантом стануть спеціальні масажні килимки з різними текстурами, на кшталт «травичка», «камінчики». Їх можна розстелити один за іншим в будинку понайбільш частому маршруту дитини. Таким чином, постійне «бігання» дитини з дитячої на кухню забезпечить щоденний і якісний масаж його стоп. Не забувайте про контрастний душ, який поліпшить роботи кровоносних судин.

Рух допомагає стопі залишатися здоровою. Ідеальні біг, стрибки, ходьба на носочках, вправи для утримання рівноваги. Комплекс вправ з нескладними рухами - згинання-розгинання пальців ніг, почергового ходіння на носочках, п'ятах і на зовнішніх ребрах стоп - при щоденному виконанні має велику користь для стоп і відіграє істотну роль в профілактиці плоскостопості.

Тільки в дитячому віці можна усунути прояви плоскостопості. Дотримуйтесь рекомендації, описані в цій статті, і ваша дитина уникне проблем з суглобами, хребтом і судинами.