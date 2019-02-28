→ Симптомы болезней порой говорят о гораздо большем, чем мы можем подумать

Некоторые недомогания, которые мы испытываем, но не обращаем на них никакого внимания, могут говорить о серьезных нарушениях в организме. Так, например, если вас замучил насморк, и вы постоянно хлюпаете носом, это может говорить также о развивающейся болезни Паркинсона. Симптомы болезней, которые приписываются к аллергии на животных, пыль, пыльцу, могут говорить и о нарушениях функций мозга. Исследования показывают, что незначительные симптомы, на которые мы можем не обращать никакого внимания, такие как постоянная икота, чихание, могут быть свидетелями грозных заболеваний. В медицинкой практике данные симптомы даже выделены в отдельную группу как микросимптоматика.



Так, икота, которая появляется неожиданно, может говорить о развивающемся раке кишечника. Человек, страдающий от икоты неделями, которому не помогают методы борьбы с ней, должен обратиться к врачу, для тщательного обследования.



Слабое обоняние говорит о развитии болезни Альцгеймера. Если вы относитесь к тем людям, которым приходится приложить усилия, чтобы ощутить ароматы, запахи, то у вас развивается болезнь Альцгеймера. В ходе исследований людям предлагали понюхать 10 ароматов, а потом отследили тех, кто утратил память к ароматам. В этом тесте больные заболеванием Альцгеймера показали самые худшие результаты, что в дальнейшем подтвердилось на исследовании мозга с помощью магнитно-резонансной терапии.



Звон в ушах свидетельствует о депрессии, но с наличием данного симптома обязательно нужно показаться отоларингологу. Проблемы с равновесием могут свидетельствовать о развитии слабоумия, слабое рукопожатие тоже говорит о развитии этого заболевания.