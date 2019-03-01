→ Ночь - время для лечения болезней глаз у детей

У детей школьного возраста по причине разных факторов нередко начинаются нарушения остроты зрения. Наиболее распространенная проблема – это близорукость. Малыш долго сидит за учебниками и делает уроки, затем смотрит мультики. Все это создает нагрузку для глаз. Как исправить ситуацию, расскажут специалисты из клиники детского зрения https://zirochka.ua/uslugi/bezoperaczionnoe-lechenie/nochnyie-linzyi/. В статье будут рассмотрены самые простые и эффективные методы сохранения здоровья глаз.

Как сохранить школьнику хорошее зрение – правила перед сном

Кто-то и не догадывается, но с помощью небольшой разминки для глаз и определенной гигиены можно улучшить здоровье и дать отдохнуть зрению.

Откажитесь от игрового планшета вечером

Сегодня планшет и другие гаджеты стали доступны большинству родителей, и они с удовольствием делают этот подарок своим детям. Действительно, так проще занять ребенка уже с полутора лет. Это происходит каждый день несмотря на то, что педиатры строго запрещают так поступать. Но даже когда ребенок вырастает, давать планшет перед сном не стоит. Это касается всех школьников, так как их зрение и мозг и так испытывают в течение дня большую нагрузку.

Прием полезных препаратов перед сном

Очень важным аспектом для хорошего здоровья глаз является достаточное питание и содержание в пище определенных полезных веществ. Но обычные продукты не содержат некоторых соединений, которые эффективно укрепляют зрение. Среди них черника. Одна таблетка аптечного препарата содержит такое количество концентрированных полезных веществ, что ее не сможет компенсировать прием обычной черники, а та в магазинах, скажем прямо, редкость. Витаминный комплекс обеспечит организм всем необходимым, укрепит нервы и насытит клетки ценными компонентами.

Просто гимнастика накануне ночи

Всем известно, что физическая гимнастика делается утром либо днем, но вот с зарядкой для глаз все обстоит иначе. Зрачок в течение дня постоянно сужался от напряжения, и был зафиксирован в определенных положениях – взгляд на доску, обращение к учителю, чтение книжки, письмо. Это все равно, что сидеть и перемещаться в определенных положениях спины, после чего та очень устает. Но глаза можно расслабить, если поводить их кругами по часовой стрелке, а затем против. Также необходимо их поставить в крайние положения: верх, низ, право, лево, диагонали.

Специальные средства – линзы и капли

Это крайний метод исправления зрения, который можно подобрать только в кабинете врача. Если у школьника выраженная близорукость, то ему назначают временные линзы, которые он одевает только на ночь. Любое подобное средство подразумевает, что требуются капли для увлажнения роговицы. Последние также могут прописать при всякого рода воспалениях или повышенной усталости. Так есть глазные препараты для людей, работающих за компьютером, что актуально и для школьника. Вот и вся нехитрая наука, которая позволит дать зрению качественный отдых.

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