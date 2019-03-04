→ УЗИ для животных. Как купить аппарат для ветклиники

УЗИ для животных проводится с целью обследовать внутренние органы и подтвердить диагноз. Аппаратная диагностика позволяет ветеринару назначить профильное лечение основываясь на стадии болезни. Аппарат адаптирован под специфику процедуры у животных. Приобрести установку предлагает компания БИОВЕТ, которая поставляет качественное брендовое оборудование для веткниник по доступной цене.

Причины обращения

Диагностика на УЗИ аппарате назначается при подозрении на серьезные повреждения внутренних органов животного. Метод используется в случаях, если анализы и внешний осмотр не раскрывают всей картины заболевания. Исследование необходимо, чтобы точно установить диагноз и назначить профильное лечение.

Процедура назначается при подозрении:

уролиты, заболевания мочеполовой системы;

осмотр плода на предмет аномалий;

новообразования брюшной полости;

подозрение на сбой работы сердца;

нарушениях тока крови, повреждения сосудов;

подозрение на травмы внутренних органов;

онкомаркеры в анализах крови и т.д.

Процедура дает 100% гарантию выяснения причин заболевания или ухудшения состояния животного. Оно позволяет оценить степень ущерба, определить дальнейшие шаги. Необходимо при назначении хирургических методов лечения.

Специфика процедуры

Аппаратура УЗИ позволяет выполнять обследование животного, как в клинике, так и на дому. Протокол процедуры напоминает порядок действий при обследовании человека. Животное не испытывает дискомфорта при введении датчиков.

С помощью процедура проводят обследование грудной и брюшной полости, мочеполовую систему и состояние головного мозга. Спектр возможностей УЗИ аппарата позволяет проверить сосудистую систему на предмет патологий.

Для получения качественного результата обследования место контакта кожи с датчиком забривается. В некоторых случаях требуется наркоз, чтобы животное не вело себя беспокойно во время введения датчика. За 1-2 дня до процедуры животному стоит помыть шерсть.

Оборудования для проведения УЗИ

Установка УЗИ для обследования животных состоит из сканера с экраном и датчиков. Установки делятся на портативные, ручные и стационарные. От типа изделия качество обследования не зависит. Просто одни аппараты приспособлены для работы в клинике, другие позволяют ветеринару произвести осмотр на дому.

Компания БИОВЕТ предлагает аппарат УЗИ для животных купить в большом ассортименте. Ручные установки со встроенным экраном упрощают диагностику на выездах. Портативные сканеры позволяют изолировано обследовать конкретные органы, работают от сети. Представлен богатый ассортимент стационарных установок от брендовых производителей.