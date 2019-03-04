Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ УЗИ для животных. Как купить аппарат для ветклиники

УЗИ для животных проводится с целью обследовать внутренние органы и подтвердить диагноз. Аппаратная диагностика позволяет ветеринару назначить профильное лечение основываясь на стадии болезни. Аппарат адаптирован под специфику процедуры у животных. Приобрести установку предлагает компания БИОВЕТ, которая поставляет качественное брендовое оборудование для веткниник по доступной цене.

Причины обращения

Диагностика на УЗИ аппарате назначается при подозрении на серьезные повреждения внутренних органов животного. Метод используется в случаях, если анализы и внешний осмотр не раскрывают всей картины заболевания. Исследование необходимо, чтобы точно установить диагноз и назначить профильное лечение.

Процедура назначается при подозрении:

  • уролиты, заболевания мочеполовой системы;
  • осмотр плода на предмет аномалий;
  • новообразования брюшной полости;
  • подозрение на сбой работы сердца;
  • нарушениях тока крови, повреждения сосудов;
  • подозрение на травмы внутренних органов;
  • онкомаркеры в анализах крови и т.д.

Процедура дает 100% гарантию выяснения причин заболевания или ухудшения состояния животного. Оно позволяет оценить степень ущерба, определить дальнейшие шаги. Необходимо при назначении хирургических методов лечения.

Специфика процедуры

Аппаратура УЗИ позволяет выполнять обследование животного, как в клинике, так и на дому. Протокол процедуры напоминает порядок действий при обследовании человека. Животное не испытывает дискомфорта при введении датчиков.

С помощью процедура проводят обследование грудной и брюшной полости, мочеполовую систему и состояние головного мозга. Спектр возможностей УЗИ аппарата позволяет проверить сосудистую систему на предмет патологий.

Для получения качественного результата обследования место контакта кожи с датчиком забривается. В некоторых случаях требуется наркоз, чтобы животное не вело себя беспокойно во время введения датчика. За 1-2 дня до процедуры животному стоит помыть шерсть.

Оборудования для проведения УЗИ

Установка УЗИ для обследования животных состоит из сканера с экраном и датчиков. Установки делятся на портативные, ручные и стационарные. От типа изделия качество обследования не зависит. Просто одни аппараты приспособлены для работы в клинике, другие позволяют ветеринару произвести осмотр на дому.

Компания БИОВЕТ предлагает аппарат УЗИ для животных купить в большом ассортименте. Ручные установки со встроенным экраном упрощают диагностику на выездах. Портативные сканеры позволяют изолировано обследовать конкретные органы, работают от сети. Представлен богатый ассортимент стационарных установок от брендовых производителей.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 4 марта 2019

Новости медицины по теме:

  • Аппарты УЗИ
  • В каких случаях проводится эвтаназия животных
  • МРТ - зачем проводится это обследование?
  • УЗИ брюшной полости
  • Эхо-ЭГ одна из методик проведения УЗИ головного мозга

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия