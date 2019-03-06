→ Реабилитация после травм - как проходит восстановление

Травма – это нарушение первоначальной здоровой структуры костей или мягких тканей после инцидента, ставшим внешним фактором воздействия. К сожалению, нарушения, связанные с костной или хрящевой тканью, могут приводить к инвалидности. Потому внимательное отношение к пациенту должно быть на всех этапах лечения, вплоть до полного выздоровления, как и в клинике https://stamina.ua/reabilitatsiya-posle-travm-i-operatsii. Процесс реабилитации включает множество мероприятий, от ежима питания, до специальных процедур. По индивидуальной программе в течении реабилитации врачом назначаются:

Устранение отеков;

Контроль за сосудистыми изменениями;

Повышение тонуса мышц с помощью массажа;

Физические нагрузки, самостоятельные упражнения;

Специальная диета и прием препаратов.

Фармакологическая отрасль предлагает широкий выбор лекарств для восстановления после операций. Вещества улучшают общее состояние человека и ускоряют заживление.

Кому необходима физическая реабилитация после травм

Травмы суставом могут случаться как в быту, так и в профессиональной сфере. Повышенный риск можно отметить в строительной и ремонтной областях, на любых физических работах. Бытовые же травмы случаются при самостоятельном проведении ремонта, из-за дорожно-транспортного происшествия, а также по возрастным причинам. Чем старше человек, тем выше вероятность получить перелом кости или растяжение связок при падении с высоты своего роста.

А с чем же чаще всего сталкиваются врачи в своей практике? Специалисты рассказали medvisnik.com.ua, что стационары больниц наполняют люди, попавшие в ДТП, любители экстремальных видов спорта, военных событий, и особая возрастная группа. Сложные о простые операции требуют правильного послеоперационного периода, от которого зависит конечный результат.

Как проходит реабилитация

Больному с поврежденной конечностью или другими проблемами со здоровьем необходим особый уход, который порой не может обеспечить семья и родной дом. Он часто не может самостоятельно приготовить себе еду или оказать медикаментозную помощь. Но назначаемые процедуры и контроль не будут одинаковыми для всех пациентов. Тип хирургического вмешательства определяет, какие условия необходимо создать больному.

Некоторым людям после операции на позвоночник рекомендуют уже через пару дней вставать и пробовать ходить, другим же придется пролежать дольше. Физиотерапевтические процедуры назначают большинству пациентов, так как даже самый минимальный массаж улучшает кровообращение, повышает тонус общего состояния организма и ведет к более быстрому выздоровлению.