Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Реабилитация после травм - как проходит восстановление

Травма – это нарушение первоначальной здоровой структуры костей или мягких тканей после инцидента, ставшим внешним фактором воздействия. К сожалению, нарушения, связанные с костной или хрящевой тканью, могут приводить к инвалидности. Потому внимательное отношение к пациенту должно быть на всех этапах лечения, вплоть до полного выздоровления, как и в клинике https://stamina.ua/reabilitatsiya-posle-travm-i-operatsii. Процесс реабилитации включает множество мероприятий, от ежима питания, до специальных процедур. По индивидуальной программе в течении реабилитации врачом назначаются:

  • Устранение отеков;
  • Контроль за сосудистыми изменениями;
  • Повышение тонуса мышц с помощью массажа;
  • Физические нагрузки, самостоятельные упражнения;
  • Специальная диета и прием препаратов.

Фармакологическая отрасль предлагает широкий выбор лекарств для восстановления после операций. Вещества улучшают общее состояние человека и ускоряют заживление.

Кому необходима физическая реабилитация после травм

Травмы суставом могут случаться как в быту, так и в профессиональной сфере. Повышенный риск можно отметить в строительной и ремонтной областях, на любых физических работах. Бытовые же травмы случаются при самостоятельном проведении ремонта, из-за дорожно-транспортного происшествия, а также по возрастным причинам. Чем старше человек, тем выше вероятность получить перелом кости или растяжение связок при падении с высоты своего роста.

А с чем же чаще всего сталкиваются врачи в своей практике? Специалисты рассказали medvisnik.com.ua, что стационары больниц наполняют люди, попавшие в ДТП, любители экстремальных видов спорта, военных событий, и особая возрастная группа. Сложные о простые операции требуют правильного послеоперационного периода, от которого зависит конечный результат.

Как проходит реабилитация

Больному с поврежденной конечностью или другими проблемами со здоровьем необходим особый уход, который порой не может обеспечить семья и родной дом. Он часто не может самостоятельно приготовить себе еду или оказать медикаментозную помощь. Но назначаемые процедуры и контроль не будут одинаковыми для всех пациентов. Тип хирургического вмешательства определяет, какие условия необходимо создать больному.

Некоторым людям после операции на позвоночник рекомендуют уже через пару дней вставать и пробовать ходить, другим же придется пролежать дольше. Физиотерапевтические процедуры назначают большинству пациентов, так как даже самый минимальный массаж улучшает кровообращение, повышает тонус общего состояния организма и ведет к более быстрому выздоровлению.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 6 марта 2019

Новости медицины по теме:

  • Грамотный лечебный процесс в Германии
  • Что нужно для реабилитации после зависимости?
  • Специалисты утверждают, что использование анестетических препаратов во врем ...
  • Виды компрессионных переломов позвоночника
  • Выбор костылей

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия