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→ Зачем нужны детские очки при близорукости и каковы последствия отказа от них

Распространенное заблуждение со стороны родителей заключается в том, что из-за очков «глаза будут лениться», и в результате зрение станет еще хуже. Это заблуждение до сих пор тормозит процесс коррекции, и ухудшает качество жизни ребенку. Компания Оптик Сити предлагает современные средства для решения этих вопросов.

Почему ребенку при близорукости обязательно нужны очки

Условно близорукость – это не заболевание, а именно нарушение оптических способностей глаз. При этом фокус изображений проходит не на сетчатке глаза, а немного не доходя до нее. Это и порождает искажение линий в виде размытых объектов.

Важно!

Формирование зрительной системы происходит в возрасте до 14 лет, и именно в детский и подростковый период ношение очков могут провести коррекцию близорукости с перманентным результатом. Это время не стоит упускать, откладывая лечение на потом.

Важно понимать, что быстрое реагирование и коррекция очками может немного исправить зрение, или как минимум приостановить прогрессирующее ухудшение. Без профилактики у ребенка может развиваться близорукость со скоростью свыше 0,5 диоптрий в год, и даже один год промедления может необратимо навредить в этот период.

Виды близорукости

  • Осевая
  • Рефракционная

Они принципиально отличаются механизмом нарушения. Осевая близорукость возникает из-за геометрических характеристик глаза, а рефракционная из-за свойств прозрачной оболочки, которая преломляет свет значительнее, чем должна.

Степени миопии

  • Слабая до 3 диоптрий
  • Средняя до 6 диоптрий
  • Высокая свыше 6 диоптрий

Нормальное глазное яблоко почти идеально повторяет тригонометрическую фигуру сферу. Процесс роста может различно проходить для органов головы, и это порой вызывает возрастные нарушения зрения, которые, тем не менее, подлежат коррекции и регулярным обследованиям.

Основные факторы близорукости

Еще пару десятков лет назад врачи отмечали проблемы зрения не более чем у 10% населения. Но сегодня эта цифра уже достигла 50%. Близорукость же называют эпидемией 21 века. Специалисты предсказывают, что у 2050 году половина населения планеты будет близорукой. В этому приводит использование информационных технологий, как компьютер или планшет.

Но не только заветный кран приводит к таким печальным результатам. Первые упоминания о патологии нашли еще в четвертом веке до нашей эры, благодаря Аристотелю. С той эпохи и появился термин миопия, означающий прищуривание. То есть списать это явление на один лишь современный научно-технический прогресс нельзя. Видимо, мы имеем дело отчасти с генетическими факторами, отчасти с последствиями других заболеваний. В любом случае, очки остановят ребенку регресс зрения, и обеспечат улучшенное качество жизни.

 

Источник: www.medvisnik.com.ua

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Автор: admin, 6 марта 2019

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