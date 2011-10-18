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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Медицинские бахилы: в борьбе за чистоту

Все любят чистоту у себя дома, но необходимо соблюдать ее и в общественных заведениях, а, тем болеечто многие из них просто требуют этого:

  • школы и детские сады;
  • салоны красоты;
  • музеи;
  • места отдыха;
  • производства;
  • также учреждения, где особенно важно соблюдение гигиены, чистоты, и повышенной стерильности помещений (медицинские центры, больницы и т.п.).

Тут на помощь приходят одноразовые бахилы, задача которых защищать помещение от различного рода загрязнений, которые есть на обуви посетителя. Главный плюс - это удобство и дешевизна. Но тем не менее на бахилы цена может отличаться в зависимости от места покупки: аптека, медицинский центр, обычный магазин хозяйственных товаров, интернет-магазин.

Одноразовые чехлы на обувь в свою очередь различаются по качеству материала, из которого они изготовлены: нетканые и полиэтиленовые. Нетканый материал, его еще называют спанбонд, используется в производстве бахил для медицинского персонала, как правило хирургов, акушеров. Они представляют собой чулки высотой 56 см с крепкими завязками. Этот материал наиболее износостойкий, что является большим плюсом в сохранении чистоты в операционных и родовых палатах. Для остального медицинского персонала существуют бахилы из спанбонда, но уже не выше щиколотки. А также из полиэтелена.

Для пациентов и посетителей медицинских учреждений в продаже имеются полиэтиленовые бахилы, которые, как правило, надеваются сразу при входе на уличную обувь, но и они бывают разного качества.

Одноразовые чехлы на обувь различаются по:

  • типу и структуре;
  • по плотности материала.

По типу и структуре они делятся на: гладкие и текстурированные. У текстурированных площадь сцепления с поверхностью выше, чем у гладких, и используют их в помещениях со скользким половым покрытием.

По плотности материала: обычной плотности 20 мкм и усиленной 25-45 мкм.

В среднем, пара должна прослужить час-полтора, пока ведется прием, но не всегда это удается. И тут причина не только в качестве материала, но и в фиксирующей части - резинке. Резинка бывает двух видов: спаянная и цельная. Наиболее долговечные бахилы имеют двойную резинку, что способствует более долгому процессу использования. Плотные одноразовые чехлы можно носить до 3-4 часов не снимая, а бахил с плохой фиксацией не хватит и на пять минут.

Бахилы одноразовые купить можнои оптом, что будет гораздо дешевле. А их количества хватит надолго.

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Автор: admin, Вчера, 19:36

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