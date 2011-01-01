→ Рак желудка. Лечение и продолжительность жизни

Рак желудка - это злокачественная опухоль, которая возникает в клетках желудка. В девяти из десяти случаев раком желудка являются аденокарциномы, то есть они развиваются во внутреннем слое (слизистой оболочке).

Симптомы

Рак развивается медленно; на первом этапе опухоль не имеет каких-либо симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Однако рак можно распознать по следующим клиническим признакам:

Боль в животе. Потеря веса. Потеря аппетита. Тошнота и рвота. Усталость. Затруднение глотания. Изжога. Анемия.





Когда рак достигает поздней стадии, также можно наблюдать наличие крови в стуле или рвоте.

При наличии этих симптомов важно немедленно обратиться к врачу. Диагноз рака ставится путем эндоскопии желудка и сканирования живота.

Продолжительность жизни и лечение

Чем раньше диагностируется рак, тем больше увеличивается продолжительность жизни. Фактически, если рак обнаружен на ранней стадии, выживаемость через 5 лет составляет приблизительно от 50 до 80%; против 20 или 30%, если обнаружен на поздней стадии.

Выбор лечения рака зависит от стадии рака, расположения опухоли и, конечно, состояния здоровья пациента. Если опухоль поверхностная, стандартным лечением является хирургическое вмешательство: оно включает удаление части или всего желудка (гастрэктомия) с последующей реконструктивной операцией для соединения пищевода с тонкой кишкой.

Химиотерапия при раке желудка может использоваться в качестве дополнения к хирургии: она может быть проведена перед самой операцией, чтобы попытаться уменьшить размер опухоли, или позже, чтобы убить раковые клетки. Химиотерапия может также использоваться в случае метастатического рака (рак, который распространился), чтобы замедлить прогрессирование болезни.

Причины

Для подавляющего большинства опухолей не выявлено ни одной причины, опухоли многофакторны, то есть причины сильно различаются.

Они могут быть сгруппированы в несколько типов:

- генетические факторы (или наследственность) - значительно определяют качество иммунной системы, которая является ключевым фактором в развитии рака, и если в семье наблюдается высокий уровень заболеваемости некоторыми типами рака, более высока вероятность появления этого типа для каждого из его членов;

- образ жизни, включая, главным образом, состав пищи, движение и вредные привычки.

- инфекция - обнаружено, что некоторые опухоли вызывают вирусы (например, рак шейки матки) или бактерии (при раке желудка), но хроническое воспаление также может переходить в злокачественное состояние через некоторое время;

- окружающая среда и степени ее заражения раковыми веществами.





Люди, скорее всего, узнают о своих предрасположенностях, если тип опухоли в семье появляется гораздо чаще, чем у населения в целом. Это в основном связано с наследственностью, и в некоторых случаях стоит почаще проверяться у врача. В этих случаях можно распознать опухоль на ранней стадии, что значительно увеличивает шансы на лечение.

Образ жизни

От родителей, помимо генов, мы также получаем личные привычки и образ жизни. И те, кто живет вокруг нас, влияют на здоровье и, следовательно, на восприимчивость к раку. Наиболее распространенные привычки, которые делают нас более склонными к развитию опухолей:

- курение - рак легких;

- поедание колбас и низколегированные диеты - карцинома толстой кишки;

- чрезмерное употребление алкоголя - рак печени и пищевода.

Место, где мы живем, работаем и едим, также играет большую роль. Если определенный тип опухоли распространен в месте жительства или на рабочем месте, имеется более высокая вероятность развития опухоли. Чаще всего их вызывают нефтепродукты и другие опасные химические вещества.