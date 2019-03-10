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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Частный дом для престарелых - его достоинства и недостатки

От старости не застрахован никто. При современном темпе жизни взрослые дети не могут уделять должного внимания своим пожилым родителям. Старик чувствует себя одиноким. Как правило, чем больше возраст у старика, тем капризнее и обидчивее он становится, не всегда адекватно воспринимает действительность. А если он еще и болен и ему требуется круглосуточный присмотр и уход?

Бросить работу и сидеть с родственником тоже не вариант. Разумным решением будет определить престарелого родственника в частный дом престарелых, где за ним будут присматривать 24 часа в сутки. Здесь у пожилых людей достаточно общения, хорошее полноценное питание, комфортные условия проживания, медицинская помощь. Старика можно определить в пансионат как на постоянное проживание, та и к примеру, на время отпуска.

Плюсы проживания в доме престарелых

В частном пансионате для пожилых Life-House работают квалифицированные специалисты, способные обеспечить своих постояльцев должной заботой и надлежащим уходом. Такие дома для престарелых имеют массу преимуществ:

  • расположение пансионата в живописном месте;
  • быстрое оформление документов;
  • комфортные условия проживания, комнаты рассчитаны на проживание 1-3 человек, уютные, с удобной мебелью, ежедневной уборкой, регулярной сменой белья;
  • оборудование для реабилитации после перенесенных тяжелых недугов, функциональные кровати, инвалидные коляски;
  • в санузлах и коридорах есть тревожные кнопки, пандусы, поручни;
  • пожилой человек здесь не испытывает недостатка в общении и внимании;
  • организован досуг постояльцев - прогулки на свежем воздухе, посещение театров, просмотр фильмов, кружки по интересам;
  • постояльцы находятся под круглосуточным присмотром сотрудников пансионата, им оказывается необходимая медицинская квалифицированная помощь;
  • полноценное многоразовое питание, составленное диетологом и включающее в себя натуральные мясные, молочные продукты, рыбу, мед, орехи, фрукты, овощи;
  • возможность посещения родных и пр.

Минусы пребывания в доме престарелых

Существуют и некоторые недостатки пребывания в частном пансионате для престарелых, к которым можно отнести:

  • ежемесячную оплату за проживание, на которую уходит вся пенсия пожилогого человека, а многим не хватает и ее;
  • необходимость соблюдать новый распорядок дня и приема пищи;
  • если нет средств на одноместную комнату, придется уживаться с соседями и терпеть их причуды.
Написано для medvisnik.com.ua
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Автор: admin, 10 марта 2019

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