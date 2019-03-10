→ О пользе радоновых ванн

Свойство радона накапливаться в помещениях в виде опасного газа известно более ста лет. По статистике ВОЗ, три четверти годовой нормы радиоактивного облучения люди получают от радона. Превышение его концентрации приводит к нарушениям в деятельности детородной, кроветворной и иммунной систем. Проблема давно известна и решается обустройством качественной вентиляции в жилых помещениях.
Радоновые ванны
С другой стороны, радиоактивные частички в небольших дозах могут оказаться чудодейственной панацей от множества болезней. Многие знают о наличии в молодом вине радиоактивных изотопов углерода, но это не снижает числа любителей выпить бокал искрящегося напитка. Современная медицина использует уникальные оздоровительные свойства радона в специальных радоновых ваннах, где концентрация элемента предельно мала.
Показания к назначению
Считать подобное лечение опасным для здоровья – большая ошибка. Незначительное облучение альфа-частицами радона приносит исключительную пользу организму. Ванны показаны при следующих заболеваниях:
- дерматологические проблемы, включая все виды экземы, псориаза, дерматитов;
- проблемы с костным аппаратом (остеопороз, артрит, артроз, радикулит, остеохондроз);
- переломы костей, травмы и разрывы мышц;
- хроническая усталость и стрессы;
- проблемы желчного пузыря и протоков;
- проблемы ЖКТ, включая гастрит и язву;
- гинекологические проблемы у женщин;
- простатит и снижение полового влечения у мужчин.
Имеющиеся противопоказания
В то же время, оздоровление радоновыми ваннами категорически запрещено назначать себе самостоятельно. Это следует делать после врачебной консультации, исключительно по его предписанию. Противопоказаниями к процедурам являются:
- период беременности или ее планирование;
- любая форма или стадия сердечной недостаточности;
- острое протекание воспалительных явлений в организме;
- лейкопения;
- сбои в работе щитовидной железы.
Негативными последствиями проведения процедур могут стать сильные головные боли, одышка и учащенное дыхание, головокружения. Возможно повышение артериального давления.
Целительная вода Хмельника
Курорт Хмельник привлекает тысячи людей со всех уголков Украины и других стран, благодаря целительным свойствам своих грунтовых минеральных вод. Воды этой местности богаты радоном и издавна использовались для лечения различных заболеваний. Оздоровительные радоновые ванны предлагает санаторий Березовый Гай и некоторые другие санаторно-курортные учреждения региона. В природе крайне мало подобных мест, поэтому не стоит упускать возможность повысить иммунитет и излечиться от различных заболеваний при помощи радоновых ванн.