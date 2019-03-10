→ О пользе радоновых ванн

Свойство радона накапливаться в помещениях в виде опасного газа известно более ста лет. По статистике ВОЗ, три четверти годовой нормы радиоактивного облучения люди получают от радона. Превышение его концентрации приводит к нарушениям в деятельности детородной, кроветворной и иммунной систем. Проблема давно известна и решается обустройством качественной вентиляции в жилых помещениях.

Радоновые ванны

С другой стороны, радиоактивные частички в небольших дозах могут оказаться чудодейственной панацей от множества болезней. Многие знают о наличии в молодом вине радиоактивных изотопов углерода, но это не снижает числа любителей выпить бокал искрящегося напитка. Современная медицина использует уникальные оздоровительные свойства радона в специальных радоновых ваннах, где концентрация элемента предельно мала.

Показания к назначению

Считать подобное лечение опасным для здоровья – большая ошибка. Незначительное облучение альфа-частицами радона приносит исключительную пользу организму. Ванны показаны при следующих заболеваниях:

дерматологические проблемы, включая все виды экземы, псориаза, дерматитов;

проблемы с костным аппаратом (остеопороз, артрит, артроз, радикулит, остеохондроз);

переломы костей, травмы и разрывы мышц;

хроническая усталость и стрессы;

проблемы желчного пузыря и протоков;

проблемы ЖКТ, включая гастрит и язву;

гинекологические проблемы у женщин;

простатит и снижение полового влечения у мужчин.

Имеющиеся противопоказания

В то же время, оздоровление радоновыми ваннами категорически запрещено назначать себе самостоятельно. Это следует делать после врачебной консультации, исключительно по его предписанию. Противопоказаниями к процедурам являются:

период беременности или ее планирование;

любая форма или стадия сердечной недостаточности;

острое протекание воспалительных явлений в организме;

лейкопения;

сбои в работе щитовидной железы.

Негативными последствиями проведения процедур могут стать сильные головные боли, одышка и учащенное дыхание, головокружения. Возможно повышение артериального давления.

Целительная вода Хмельника

Курорт Хмельник привлекает тысячи людей со всех уголков Украины и других стран, благодаря целительным свойствам своих грунтовых минеральных вод. Воды этой местности богаты радоном и издавна использовались для лечения различных заболеваний. Оздоровительные радоновые ванны предлагает санаторий Березовый Гай и некоторые другие санаторно-курортные учреждения региона. В природе крайне мало подобных мест, поэтому не стоит упускать возможность повысить иммунитет и излечиться от различных заболеваний при помощи радоновых ванн.