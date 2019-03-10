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→ О пользе радоновых ванн

Свойство радона накапливаться в помещениях в виде опасного газа известно более ста лет. По статистике ВОЗ, три четверти годовой нормы радиоактивного облучения люди получают от радона. Превышение его концентрации приводит к нарушениям в деятельности детородной, кроветворной и иммунной систем. Проблема давно известна и решается обустройством качественной вентиляции в жилых помещениях.

Радоновые ванны

С другой стороны, радиоактивные частички в небольших дозах могут оказаться чудодейственной панацей от множества болезней. Многие знают о наличии в молодом вине радиоактивных изотопов углерода, но это не снижает числа любителей выпить бокал искрящегося напитка. Современная медицина использует уникальные оздоровительные свойства радона в специальных радоновых ваннах, где концентрация элемента предельно мала.

Показания к назначению

Считать подобное лечение опасным для здоровья – большая ошибка. Незначительное облучение альфа-частицами радона приносит исключительную пользу организму. Ванны показаны при следующих заболеваниях:

  • дерматологические проблемы, включая все виды экземы, псориаза, дерматитов;
  • проблемы с костным аппаратом (остеопороз, артрит, артроз, радикулит, остеохондроз);
  • переломы костей, травмы и разрывы мышц;
  • хроническая усталость и стрессы;
  • проблемы желчного пузыря и протоков;
  • проблемы ЖКТ, включая гастрит и язву;
  • гинекологические проблемы у женщин;
  • простатит и снижение полового влечения у мужчин.

Имеющиеся противопоказания

В то же время, оздоровление радоновыми ваннами категорически запрещено назначать себе самостоятельно. Это следует делать после врачебной консультации, исключительно по его предписанию. Противопоказаниями к процедурам являются:

  • период беременности или ее планирование;
  • любая форма или стадия сердечной недостаточности;
  • острое протекание воспалительных явлений в организме;
  • лейкопения;
  • сбои в работе щитовидной железы.

Негативными последствиями проведения процедур могут стать сильные головные боли, одышка и учащенное дыхание, головокружения. Возможно повышение артериального давления.

Целительная вода Хмельника

Курорт Хмельник привлекает тысячи людей со всех уголков Украины и других стран, благодаря целительным свойствам своих грунтовых минеральных вод. Воды этой местности богаты радоном и издавна использовались для лечения различных заболеваний. Оздоровительные радоновые ванны предлагает санаторий Березовый Гай и некоторые другие санаторно-курортные учреждения региона. В природе крайне мало подобных мест, поэтому не стоит упускать возможность повысить иммунитет и излечиться от различных заболеваний при помощи радоновых ванн.

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Автор: admin, 10 марта 2019

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