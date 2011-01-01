→ Болезни суставов - лечение в клинике Константина Засыпки

Мир современной диагностики позволяет своевременно определять очаги будущих воспалений и вовремя исправлять дефекты. Это активно используется при лечении болезни суставов в одесской клинике https://sustavy.od.ua/, где практикует врач Константин Засыпка. Специалист по опыту пациентов знает, как болезни суставов портят качество жизни, мешают сну и влияют на настроение.

Работы, проводимые в клинике

Артроскопическая диагностика определяет с высокой точностью определить текущее состояние коленного сустава, крестообразной связки, мениска, и узнать стадию артроза. От этого ключевым образом будет зависеть дальнейшая стратегия лечения, будь оно медикаментозное, хирургическое или физиотерапевтическое. В клинике Константина Засыпки проводят работы по по восстановлению здоровья суставов широкого спектра:

Установка пластиковых повязок;

Лечение любых переломов опорно-двигательного аппарата;

Хирургические воздействия на стопу;

Артроскопию суставов и PRP терапию;

Частичное или полное протезирование суставного механизма.

Операция – это лишь часть задачи. Отдельное мастерство заключается в правильной подготовке пациента к хирургическому вмешательству и грамотный период реабилитации. Современная медицина, ее опыт и результаты последних исследований, позволяют судить о том, что радикальных методов лечения во многих случаях можно избежать с помощью лечебного спорта и физиотерапевтических процедур.

Спорт, как лучшая профилактика и реабилитация

Клиническое значение спорта на здоровье человека уже давно доказано, но в текущем времени его рекомендуют как основную терапию пациентам на ранних стадиях заболеваний. В мире разработаны разные методы лечения суставов, и клиники в рекламных постах обещают избавление от недуга за 12-24 терапевтических занятия.

Важно! Комплекс упражнений всегда подбирается индивидуально, потому самолечение в данном вопросе исключено. Для людей с выраженными проблемами суставов разрабатываются индивидуальные программы, исходя из опыта врачей, и за результаты процедур специалисты клиники ответственны.

Полный курс лечения, включая физические упражнения, можно пройти только в специализированном центре, так как там будет опытный тренер и необходимо техническое оснащение. У пациентов в пожилом возрасте во время процедур может измениться сердечный ритм или кровяное давление.

Болезни суставов бывают у людей разного возраста, и молодых пациентов очень интересует, как сохранить работоспособность и подвижность. Специалисты нашей клиники, применяя новейшее оборудование и самые успешных технологии, добиваются наилучших результатов.

Статья написана для medvisnik.com.ua