→ Пупочная грыжа - группы риска и основные симптомы

Известно, что у женщин пупочная грыжа встречается чаще, чем у мужской половины, так как нередко это связано с послеродовым периодом. Заболевание проявляется в выпячивании через зону пупка органов брюшной полости. Лечением этой патологии занимаются в медицинском центре «Гарвис» https://garvis.com.ua/pupochnaya-gryzha/, где проводят консультации, обследования, операции и реабилитации пациентов с проблемами брюшной полости.
Группы риска
Патология не только нарушает эстетику пресса, но еще мешает нормальному функционированию органов брюшной полости. Больные испытывают боль и дискомфорт, они не могут себе позволить нормальный активный образ жизни, так как любое движение делается с оглядкой на состояние выпуклости.
Речь идет о хирургической патологии, которую можно устранить только оперативными методами. Выпуклость может быть незаметна в положении лежа на спине и при расслаблении пресса, но особенно видна стоя.
Как образуется грыжа? Специалисты клиники рассказали www.medvisnik.com.ua о патогенезе заболевания. В брюшной полости структуру ее содержимого обеспечивают мягкие оболочки, в которых зафиксированы внутренние органы и мышцы. Мышцы и фасции могут быть от рождения слабыми, либо потерять прежнюю нормальную прочность в результате травмы. Так становится понятно, почему заболевание распространено у женщин. Очагом проблемы может стать:
- Пупок – зона перевязки пуповины;
- Белая линия на животе;
- Нарушения пищеварения, запоры;
- Паховые складки;
- Нарушение синтеза коллагена;
- Рубцы после операции.
Во время беременности живот женщины испытывает натяжение, и ткани растягиваются. Ослабленный организм не всегда способен восстановиться. Гибкий брюшной каркас, потерявший упругость, сразу же деформируется от внутреннего давления. А область выпячивания изнутри давят складки кишечника и сальник. В особой зоне риска:
- Новорожденные;
- Люди, страдающие ожирением;
- Женщины после родов;
- Люди, испытывающие высокие физические нагрузки;
- Пациенты с продолжительной интоксикацией.
Также в зоне риска люди, ведущие малоподвижный образ жизни на фоне общего слабого здоровья. Заболевание можно также назвать возрастным, так как на детей до 5 лет приходится 95-88% случаев. Коварство патологии заключается в том, что поначалу она может быть не очень явной. Неожиданные боли проявляются при ходьбе, наклонах, дискомфорт. Больной может даже не подозревать о проблеме, связывая ее с пищеварением или кишечным спазмом. Своевременное обращение в клинику помогут избежать дальнейших осложнений и быстро оперативно решить вопрос.