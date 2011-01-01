→ Пупочная грыжа - группы риска и основные симптомы

Известно, что у женщин пупочная грыжа встречается чаще, чем у мужской половины, так как нередко это связано с послеродовым периодом. Заболевание проявляется в выпячивании через зону пупка органов брюшной полости. Лечением этой патологии занимаются в медицинском центре «Гарвис» https://garvis.com.ua/pupochnaya-gryzha/, где проводят консультации, обследования, операции и реабилитации пациентов с проблемами брюшной полости.

Группы риска

Патология не только нарушает эстетику пресса, но еще мешает нормальному функционированию органов брюшной полости. Больные испытывают боль и дискомфорт, они не могут себе позволить нормальный активный образ жизни, так как любое движение делается с оглядкой на состояние выпуклости.

Речь идет о хирургической патологии, которую можно устранить только оперативными методами. Выпуклость может быть незаметна в положении лежа на спине и при расслаблении пресса, но особенно видна стоя.

Как образуется грыжа? Специалисты клиники рассказали www.medvisnik.com.ua о патогенезе заболевания. В брюшной полости структуру ее содержимого обеспечивают мягкие оболочки, в которых зафиксированы внутренние органы и мышцы. Мышцы и фасции могут быть от рождения слабыми, либо потерять прежнюю нормальную прочность в результате травмы. Так становится понятно, почему заболевание распространено у женщин. Очагом проблемы может стать:

Пупок – зона перевязки пуповины;

Белая линия на животе;

Нарушения пищеварения, запоры;

Паховые складки;

Нарушение синтеза коллагена;

Рубцы после операции.

Во время беременности живот женщины испытывает натяжение, и ткани растягиваются. Ослабленный организм не всегда способен восстановиться. Гибкий брюшной каркас, потерявший упругость, сразу же деформируется от внутреннего давления. А область выпячивания изнутри давят складки кишечника и сальник. В особой зоне риска:

Новорожденные;

Люди, страдающие ожирением;

Женщины после родов;

Люди, испытывающие высокие физические нагрузки;

Пациенты с продолжительной интоксикацией.

Также в зоне риска люди, ведущие малоподвижный образ жизни на фоне общего слабого здоровья. Заболевание можно также назвать возрастным, так как на детей до 5 лет приходится 95-88% случаев. Коварство патологии заключается в том, что поначалу она может быть не очень явной. Неожиданные боли проявляются при ходьбе, наклонах, дискомфорт. Больной может даже не подозревать о проблеме, связывая ее с пищеварением или кишечным спазмом. Своевременное обращение в клинику помогут избежать дальнейших осложнений и быстро оперативно решить вопрос.