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→ Чем проводить депиляцию - основные средства

Депиляцией считается механическое удаление нежелательных волосков на лице и теле. Данной процедурой успешно пользуется, практически, каждая женщина. Депиляция, это достаточно эффективный, безопасный и популярный способ избавления от нежелательной растительности, проводимый при помощи:

  • •• восковых техник;
  • •• шугаринга;
  • •• депилятора;
  • •• крема;
  • •• ниток;
  • •• фитосмол.

Депиляцию можно проводить при любом типе кожи. Предварительное тестирование средства позволит избежать нежелательных раздражений. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой. Широкий спектр депилирующих стредств можно посмотреть в офлайн и онлайн интернет-магазинах, к примеру charm-pro.com, которые специализируются на косметологических средствах. Косметологи рассказали medvisnik.com.ua про нюансы основных способов.

Восковая депиляция

Для проведения ваксинга применяется воск:

  • •• горячий - твердый воск на основе фитосмол, который разогревается в воскоплаве до определенной температуры и наносится на обрабатываемую зону при помощи шпателя. Застывшая смола удаляется вместе с волосками. Применяется для самых чувствительных зон;
  • •• теплый - выпускаемый в специальных катриджах, предварительно разогреваемых в воскоплаве. Средство тонким слоем наносится на кожу по росту волос и удаляется при помощи бумажных полосок против роста волос. Идеально подходит для удаления волосков на руках и ногах;
  • •• холодный - выпускается в виде полосок, пропитанных воском. Отлично удаляет волоски на любом участке тела, в том числе и на лице.

Шугаринг

Популярный способ удаления волос с использованием сахарной пасты, которую в размягченном виде наносят против роста волос и удаляют по ходу роста волос. Процедура идеально подходит для удаления волос в зоне бикини и подмышечных впадинах, придавая коже гладкость и шелковистость надолго. После сахарной депиляции, практически, не бывает вросших волос.

Тридинг

 Нитковая депиляция представляет собой удаление волосков на любой части тела при помощи хлопковой, либо шелковой нитки, сложенной в виде восьмерки. Волосок захватывается против роста волос и удаляется вместе с луковицей. Процедура достаточно бюджетная, требуется лишь определенный навык.

Депилятор

Хорошо убирает волосы на руках и ногах. Проводить им по коже следует против роста волос. Волоски захватываются благодаря встроенным пинцетам, которые быстро удаляют их вместе с луковичками.

Кремообразные средства для депиляции

Это самый безболезненный метод избавления от волос. Эффективно устраняет растительность на лице, в области подмышек, на руках и ногах. Проникающие в структуру волоса химвещества, делают его слабым и способствуют выпадению.

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Автор: admin, Сегодня, 18:44

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