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→ Реставрационные операции в стоматологии

Реставрационные работы в стоматологии – эстетическое лечение зубов, не требующее особого предписания врача. Для получения красивой улыбки достаточно одного лишь желания пациента. Основная задача этого направления медицины заключается в достижении идеального вида природного зубного ряда. Недостающие элементы заменяются протезами, на корни ставятся коронки, на здоровую поверхность накладываются виниры более светлого тона. Таким образом, зубам возвращается их нормальная естественная структура в улучшенном виде.

Виды и функции реставрации

Реставрационные работы в стоматологии проводятся не только с целью внешней эстетики, но также отлично справляются с возвращением функций. Фронтальные зубы могут полноценно кусать, а жевательные перемалывают пищу не хуже, чем до операции. Но лечащий специалист сможет обеспечить однородность эмали, устранить некрасивую прозрачность, и даже сменить тон на более светлый для всего зубного ряда. Результаты таких работ демонстрирует сайт компании, где можно наблюдать фото до и после процедур. Неудивительно, что они набирают популярность. Ведь реставрация позволяет решить широкий ряд задач:

  • Выполнение реконструкции поврежденных зубов (коронки, пломбирование);
  • Возвращение отсутствующих элементов чрез имплантацию;
  • Исправление структурных дефектов (сколы, трещины, изгибы);
  • Устранение эстетических дефектов (пожелтение, форма);
  • Возвращение функций зубного ряда;
  • Лечение кариеса без потери для внешнего вида.

Существует два вида реставрации, которые принципиально отличаются масштабами медицинского вмешательства и объемом работ. Стоматологи указали medvisnik.com.ua отличительные нюансы и особенности каждой из них.

Прямая реставрация

Безболезненная процедура, которая может занять всего один сеанс. В процессе восстановления используются композитные материалы, их крепят к поверхности эмали, не вмешиваясь в структуру зуба. Потому нет необходимости в наркозе.

Непрямая реставрация

Процедура подразумевает разработку полного зубного ряда с учетом панорамного снимка челюстей. После диагностики выполняется проектирование ортопедических конструкций, включая вкладки, протезы, виниры, коронки.

В стоимость входит большой объем задач, которые будут стоять перед несколькими специалистами. Врач стоматолог, который непосредственно обслуживает пациента, взаимодействует с другими профессионалами в связи с необходимостью разработки имплантатов и схемы улучшенного прикуса. Лечение занимает много времени, и позволяет полностью исправить красоту и функции зубного ряда.

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Автор: admin, Вчера, 11:25

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