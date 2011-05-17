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→ Ручной перманентный макияж - особенности, техника, преимущества

Что собой представляет ручной перманентный макияж и техника его выполнения

Ручная техника перманентного макияжа, называемая мануальным татуажем или микроблейдингом, выполняется при помощи ручки манипулы для микроблейдинга с тонким лезвием или иглами на конце. Посредством данной ручки, в верхние слои кожи происходит внедрение краски. Иглы, собранные в пучки и лезвия стерильные и одноразовые. Данная техника минимизирует травматичность и болезненность кожи. Проводится на бровях, веках, губах.

В отличие от машинки, когда игла проникает глубоко в кожу под ударами, при работе манипулой лезвие либо иглы не проникают глубоко в кожу. Рисунки в виде тонких линий наносятся мастером в верхнем кожном слое. При работе ручкой полностью отсутствует вибрация, что исключает колебание руки опытного специалиста. Работа манипулой способствует созданию точных и аккуратных линий.

Особенности и плюсы ручного перманентного макияжа

Косметологи сообщили www.medvisnik.com.ua про основное преимущество мануального татуажа - это получение максимально естественного рисунка. Окружающие даже не догадаются, что сделан перманентный макияж. Естественность достигается благодаря подбору мастером фактуры и толщины насадок.

Благодаря методике микроблейдинга, можно естественными штрихами заполнить пробелы, устранить асимметрию, добавить густоту. Закрепление результата производится на коррекции, которая производится по истечении месяца после процедуры. Мастер устраняет возможные погрешности и гарантирует стойкость эффекта на протяжении 1,-2 лет.

К достоинствам мануальной микропигментации относят:

  • абсолютную стерильность благодаря наличию одноразовых стерильных насадок;
  • минимальную травматичность и безболезненность, что возможно при проникновении насадок в верхний кожный слой. Процедура достаточно комфортная;
  • возможность использования различных оттенков пигмента, способствующих достижению более естественного цвета;
  • аккуратное нанесение пигмента благодаря отсутствию вибрации;
  • наличие возможности изменения изгиба и густоты волосков для достижения максимальной натуральности и маскировки залысинок, где рост волосков отсутствует. Техника позволяет работать не только со всей бровью, но и с отдельными ее участками;
  • комфортное заживление без корочек, отеков и красноты. Достаточно быстрая регенерация;
  • отсутствие вероятности проявления синевато-зеленоватого оттенка и рубцов.
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Автор: admin, Вчера, 21:18

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