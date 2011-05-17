→ Ручной перманентный макияж - особенности, техника, преимущества

Что собой представляет ручной перманентный макияж и техника его выполнения
Ручная техника перманентного макияжа, называемая мануальным татуажем или микроблейдингом, выполняется при помощи ручки манипулы для микроблейдинга с тонким лезвием или иглами на конце. Посредством данной ручки, в верхние слои кожи происходит внедрение краски. Иглы, собранные в пучки и лезвия стерильные и одноразовые. Данная техника минимизирует травматичность и болезненность кожи. Проводится на бровях, веках, губах.
В отличие от машинки, когда игла проникает глубоко в кожу под ударами, при работе манипулой лезвие либо иглы не проникают глубоко в кожу. Рисунки в виде тонких линий наносятся мастером в верхнем кожном слое. При работе ручкой полностью отсутствует вибрация, что исключает колебание руки опытного специалиста. Работа манипулой способствует созданию точных и аккуратных линий.
Особенности и плюсы ручного перманентного макияжа
Косметологи сообщили www.medvisnik.com.ua про основное преимущество мануального татуажа - это получение максимально естественного рисунка. Окружающие даже не догадаются, что сделан перманентный макияж. Естественность достигается благодаря подбору мастером фактуры и толщины насадок.
Благодаря методике микроблейдинга, можно естественными штрихами заполнить пробелы, устранить асимметрию, добавить густоту. Закрепление результата производится на коррекции, которая производится по истечении месяца после процедуры. Мастер устраняет возможные погрешности и гарантирует стойкость эффекта на протяжении 1,-2 лет.
К достоинствам мануальной микропигментации относят:
- абсолютную стерильность благодаря наличию одноразовых стерильных насадок;
- минимальную травматичность и безболезненность, что возможно при проникновении насадок в верхний кожный слой. Процедура достаточно комфортная;
- возможность использования различных оттенков пигмента, способствующих достижению более естественного цвета;
- аккуратное нанесение пигмента благодаря отсутствию вибрации;
- наличие возможности изменения изгиба и густоты волосков для достижения максимальной натуральности и маскировки залысинок, где рост волосков отсутствует. Техника позволяет работать не только со всей бровью, но и с отдельными ее участками;
- комфортное заживление без корочек, отеков и красноты. Достаточно быстрая регенерация;
- отсутствие вероятности проявления синевато-зеленоватого оттенка и рубцов.