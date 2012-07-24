→ Смарт тонометры на страже здоровья: важное о технологиях!

В настоящее время в мире патология сердечно-сосудистой системы является одной из основных причин серьезных болезней, инвалидизации и даже смерти. Именно по этой причине научное сообщество разных стран разрабатывает технологии ранней диагностики кардиологических патологий.

Стоит отметить, что чаще всего пациенты страдают от артериальной гипертензии, то есть повышенного давления. Для контроля этого показателя в домашних условиях используются тонометры, которые получают массу обновлений ежегодно.

Разновидности тонометров

Первые инструменты для измерения артериального давления появились более пятидесяти лет назад. В те времена они были механическими, однако недостаточно удобны для самостоятельного использования. Механические тонометры активно применяются в больницах, однако для их использования требуются некоторые навыки.

Чуть более 20 лет назад появились первые электронные тонометры, которые имели ряд существенных преимуществ:

Компактность;

Автономность;

Возможность самостоятельного использования.

Именно это и привело к их глобальной популярности. Сегодня смарт тонометры стали логичным развитием данной технологии, так как современные инженерные разработки позволяют получить гораздо больше важной информации.

Выбор тонометров просто огромен, в чем каждый человек может убедиться самостоятельно на сайте https://www.citrus.ua/ustrojstva-personalnogo-monitoringa/tip-ustroystva_tonometr/. Можно быть уверенным, что подходящий вариант найдется для каждого!

Что такое смарт тонометры?

В настоящее время смарт тонометрами называют приборы, которые помимо артериального давления способны анализировать ряд других параметров:

Частоту и характер пульса;

Нарушения ритма работы сердца;

Постановка вероятного диагноза и выдача рекомендаций о консультации кардиолога.

Как показывает практика, данные технологии внесли значительный вклад в раннюю диагностику заболеваний, так как прибор уведомляет на ранних стадиях болезни о необходимости консультации. Благодаря этому снижается количество пациентов с хронической сердечной недостаточностью, стенокардией и даже инфарктом миокарда.

Тем не менее, стоит помнить, что не следует воспринимать показания прибора как окончательный диагноз, так как вероятность ошибки остается значительной. Только в профильном медицинском учреждении могут поставить или снять диагноз, а также назначать необходимое лечение.

В целом, смарт тонометры – это те приборы, которые должны быть у каждого, так как они действительно сохраняют здоровье и спасают жизни!