Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Смарт тонометры на страже здоровья: важное о технологиях!

В настоящее время в мире патология сердечно-сосудистой системы является одной из основных причин серьезных болезней, инвалидизации и даже смерти. Именно по этой причине научное сообщество разных стран разрабатывает технологии ранней диагностики кардиологических патологий.

Стоит отметить, что чаще всего пациенты страдают от артериальной гипертензии, то есть повышенного давления. Для контроля этого показателя в домашних условиях используются тонометры, которые получают массу обновлений ежегодно.

Разновидности тонометров

Первые инструменты для измерения артериального давления появились более пятидесяти лет назад. В те времена они были механическими, однако недостаточно удобны для самостоятельного использования. Механические тонометры активно применяются в больницах, однако для их использования требуются некоторые навыки.

Чуть более 20 лет назад появились первые электронные тонометры, которые имели ряд существенных преимуществ:

  • Компактность;
  • Автономность;
  • Возможность самостоятельного использования.

Именно это и привело к их глобальной популярности. Сегодня смарт тонометры стали логичным развитием данной технологии, так как современные инженерные разработки позволяют получить гораздо больше важной информации.

Выбор тонометров просто огромен, в чем каждый человек может убедиться самостоятельно на сайте https://www.citrus.ua/ustrojstva-personalnogo-monitoringa/tip-ustroystva_tonometr/. Можно быть уверенным, что подходящий вариант найдется для каждого!

Что такое смарт тонометры?

В настоящее время смарт тонометрами называют приборы, которые помимо артериального давления способны анализировать ряд других параметров:

  • Частоту и характер пульса;
  • Нарушения ритма работы сердца;
  • Постановка вероятного диагноза и выдача рекомендаций о консультации кардиолога.

Как показывает практика, данные технологии внесли значительный вклад в раннюю диагностику заболеваний, так как прибор уведомляет на ранних стадиях болезни о необходимости консультации. Благодаря этому снижается количество пациентов с хронической сердечной недостаточностью, стенокардией и даже инфарктом миокарда.

Тем не менее, стоит помнить, что не следует воспринимать показания прибора как окончательный диагноз, так как вероятность ошибки остается значительной. Только в профильном медицинском учреждении могут поставить или снять диагноз, а также назначать необходимое лечение.

В целом, смарт тонометры – это те приборы, которые должны быть у каждого, так как они действительно сохраняют здоровье и спасают жизни!

Добавить в закладки:
Автор: admin, Вчера, 21:23

Новости медицины по теме:

  • Тонометры, их разновидности
  • Тонометры, на что обращать внимание при покупке
  • Выбираем китайские тонометры
  • Аппараты измерения давления
  • Автоматические тонометры

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия