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→ Стероиды в бодибилдинге - только под контролем врача

Для получения красивых форм люди проводят многие занятия тренировок в спортзалах, соблюдают режим питания и отдыха, изучают методики касательно физических упражнений. Однако одними лишь стараниями, как оказалось, нельзя добиться тех мышечных объемов, которые демонстрируют знаменитые модели, по крайней мере, за быстрый срок. На помощь приходят специальные препараты, и можно метандиенон купить либо пищевые смеси, чтоб за год достигнуть результата своей мечты.

Как работают препараты со стероидами и что они дают

Анаболические стероиды имитируют действие мужских половых гормонов: тестостерона и дигидротестостерона. Дело в том, что для эти вещества необходимы для поддержания мышечного объема с большим количеством ядер в волокнах. Нормальный ресурс специальных веществ ограничен работой желез. Для создания и сохранения очень большой мышечной массы мужские половые органы должны иметь гораздо большие размеры, что невозможно при человеческой физиологии. Что же касается женской половины, то она вообще обделена мужскими гормонами, но также увлечена модой на красивое тело и любит спорт.

Искусственные стероиды способствуют росту клеточного синтеза белковых компонентов, благодаря чему увеличение объема мышц идет гораздо быстрее. Но стоит соблюдать правильные дозировки, потому что тестостерон в организме является антонимом кортизола – гормона надпочечников, который выступает в роли топлива для мышц. Вследствие употребления стероидов мышечной волокно может пострадать, если не придерживаться рекомендованного режима.

Если переусердствовать, то объем вырастет в 3-4 раза за месяц, однако этот успех имеет свою цену для здоровья спортсмена. Так, за счет чрезмерного употребления стероидов масса человека может вырасти за четыре-пять недель на 10 кг, и это только благодаря мышечному объему, но стоит ли говорить, как это может быть рискованно для здоровья.

Побочные эффекты от употребления стероидов

Как и большинство препаратов, гормональные вещества могут вызывать побочные эффекты, о которых стоит знать. Среди прочего особенно распространены кожные отеки и акне. Так организм может не справляться с выведением токсинов из организма.

Также могут случаться перепады настроения, от депрессии до агрессии. Тестостерон тесно связан с изменением психологических состояний у мужчин. Наиболее опасным при злоупотреблении препаратами являются болезни печени, от нарушения функций до опухолей. Также возможны гинекологические проблемы.

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Автор: admin, Вчера, 11:37

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