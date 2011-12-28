→ Тепловые насосы для дома – климатические технологии будущего!

Популярность частных домов в Украине растет с каждым годом, так как данный тип жилья существенно комфортнее и современнее многоквартирных домов. Актуальной проблемой остается организация системы отопления, так как владельцам требуется:

Эффективная система отопления;

Отказоустойчивое оборудование;

Простота эксплуатации.

Тепловые насосы для дома появились относительно недавно, однако успели заработать безупречную репутацию. Выбор комплексов отопления достаточно велик, в чем каждый желающий может убедиться самостоятельно на сайте http://www.climainvest.com.ua/c39-тепловые-насосы/.

Какие бывают тепловые насосы?

Инженеры международных корпораций постоянно работают над тем, чтобы снизить стоимость оборудования и повысить его эффективность. К сожалению, как рассказали специалисты для medvisnik.com.ua, абсолютного решения все еще не удалось найти, однако было разработано два решения, выбор которых остается на усмотрении заказчика:

Насосы «воздух-воздух» - обмен тепловой энергией происходит между наружным и внутренним воздухом. Подобная система относительно дешевая, однако эффективность ее крайне низка. Рекомендуется выбирать данный вариант лишь в случае ограниченной отапливаемой площади.

Насосы «вода-воздух» - указанный тип устройств функционирует за счет использования хладагента и его возможности кипеть при низких температурах. Процесс носит замкнутый характер, что минимизирует тепло потерь.

Важным показателем является примерный объем отапливаемого помещения. В том случае, если выбирается недостаточно мощный экземпляр, никак не удастся достичь желаемой температуры.

Какие есть преимущества?

Многих заказчиков интересуют преимущества тепловых насосов перед альтернативными решениями, так как конкурирующие технологии предлагают серьезную финансовую выгоду. Тем не менее, «на длинной дистанции» тепловые насосы гораздо выгоднее финансово, так как:

Меньший расход энергии;

Бесшумность работы;

Отсутствие химических загрязнений и выбросов;

Отсутствие необходимости технического обслуживания.

Благодаря всем этим преимуществам сроки окупаемости инвестиций в данный вид оборудования редко превышают 3-5 лет. Данная цифра считается рекордной, так как классические системы кондиционирования окупаются в течении 10 и более лет.

В случае необходимости установки такого решения может потребоваться консультация профильного специалиста. Большинство компаний, которые занимаются поставкой и установкой тепловых насосов, предлагают подобное абсолютно бесплатно. Будьте уверенны, что Вы непременно найдете подходящее решение для себя!