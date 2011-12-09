Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Индивидуальные линзы для очков – залог отличного зрения!

Одной из главных медицинских проблем в офтальмологии становится резкое снижение зрение по причине длительной работы и использования персональных устройств. Многие люди пренебрегают простейшими принципами гигиены глаз, что становится причиной серьезных проблем.

К счастью, современная офтальмология способна существенно облегчить течение болезни у пациентов с помощью очков, линз и других методов контактной коррекции. Тем не менее, по мере использования указанных средств перед врачами возникла другая проблема – неравномерность снижения зрения на разных глазах.

Почему нужны индивидуальные линзы для очков?

Снижение стоимости очков и линз во многом удалось добиться благодаря:

  • Массовому производству средств коррекции;
  • «Усреднению» корректирующей силы линз;
  • Использованию универсальных материалов.

Конечно, благодаря этому методу линзы и очки стали доступны практически каждому, однако практика показывает, что не всегда «заводская продукция» соответствует потребностям пациентов. В связи с этим стала активно развиваться индустрия индивидуальных линз для очков.

Так, например, один из ведущих лидеров в данной сфере услуг в Украине (http://www.odu.kiev.ua/) отмечает, что порядка 40% всех клиентов требуются индивидуальные линзы. Зачастую это связано с потребностью в «десятой части» диоптрия. Благодаря этому удается с большей эффективностью проводить коррекцию и добиваться терапевтического эффекта.

Почему пациенты должны быть заинтересованы?

Достаточно часто пациенты отмечают, что финансовая сторона вопроса играет одну из важнейших ролей при коррекции зрения, однако не следует экономить на индивидуальных линзах для очков. Специалисты рассказали medvisnik.com.ua про их основные преимущества:

  • Высокая эффективность лечения;
  • Возможность подбора различных корректирующих линз для разных глаз;
  • Способность подбора индивидуального дизайна и внешнего вида.

Последним фактором зачастую пренебрегают родители, так как считают, что для ребенка его внешний вид не играет важной роли. Это заблуждение зачастую приводит к насмешкам со стороны сверстников и прочим проблемам.

Посредственный внешний вид очков также может «сыграть злую шутку» и со взрослыми пациентами. Многие из них отмечают, что непрезентабельные очки сильно мешают в построении карьеры и взаимоотношениях с коллегами. Ситуация кардинально меняется после смены очков.

Таким образом, индивидуальные линзы для очков – это та вещь, в которой нуждается практически каждый пациент. Если Вы высоко цените качество и внешний вид, то следует обратиться к профессионалам – они непременно подберут для Вас подходящий вариант!

Добавить в закладки:
Автор: admin, Вчера, 21:10

Новости медицины по теме:

  • Контактные линзы и их преимущества
  • Как решить вопрос с плохим зрением?
  • Выбираем линзы для глаз
  • Прохождение обследований глаз обязательно, если вы носите линзы
  • Что выбрать современной женщине - контактные линзы или очки?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия