→ Индивидуальные линзы для очков – залог отличного зрения!

Одной из главных медицинских проблем в офтальмологии становится резкое снижение зрение по причине длительной работы и использования персональных устройств. Многие люди пренебрегают простейшими принципами гигиены глаз, что становится причиной серьезных проблем.

К счастью, современная офтальмология способна существенно облегчить течение болезни у пациентов с помощью очков, линз и других методов контактной коррекции. Тем не менее, по мере использования указанных средств перед врачами возникла другая проблема – неравномерность снижения зрения на разных глазах.

Почему нужны индивидуальные линзы для очков?

Снижение стоимости очков и линз во многом удалось добиться благодаря:

Массовому производству средств коррекции;

«Усреднению» корректирующей силы линз;

Использованию универсальных материалов.

Конечно, благодаря этому методу линзы и очки стали доступны практически каждому, однако практика показывает, что не всегда «заводская продукция» соответствует потребностям пациентов. В связи с этим стала активно развиваться индустрия индивидуальных линз для очков.

Так, например, один из ведущих лидеров в данной сфере услуг в Украине (http://www.odu.kiev.ua/) отмечает, что порядка 40% всех клиентов требуются индивидуальные линзы. Зачастую это связано с потребностью в «десятой части» диоптрия. Благодаря этому удается с большей эффективностью проводить коррекцию и добиваться терапевтического эффекта.

Почему пациенты должны быть заинтересованы?

Достаточно часто пациенты отмечают, что финансовая сторона вопроса играет одну из важнейших ролей при коррекции зрения, однако не следует экономить на индивидуальных линзах для очков. Специалисты рассказали medvisnik.com.ua про их основные преимущества:

Высокая эффективность лечения;

Возможность подбора различных корректирующих линз для разных глаз;

Способность подбора индивидуального дизайна и внешнего вида.

Последним фактором зачастую пренебрегают родители, так как считают, что для ребенка его внешний вид не играет важной роли. Это заблуждение зачастую приводит к насмешкам со стороны сверстников и прочим проблемам.

Посредственный внешний вид очков также может «сыграть злую шутку» и со взрослыми пациентами. Многие из них отмечают, что непрезентабельные очки сильно мешают в построении карьеры и взаимоотношениях с коллегами. Ситуация кардинально меняется после смены очков.

Таким образом, индивидуальные линзы для очков – это та вещь, в которой нуждается практически каждый пациент. Если Вы высоко цените качество и внешний вид, то следует обратиться к профессионалам – они непременно подберут для Вас подходящий вариант!