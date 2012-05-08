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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Корм Монж для собак: здоровье питомца превыше всего!

Здоровье собак зависит от огромного количества факторов, однако одним из ведущих является качество корма. К сожалению, большинство владельцев не задумываются о проработке рациона для своих собак, что становится причиной многочисленных болезней и расстройств.

Если Вы желаете, чтобы Ваш пес оставался активным и здоровым, то следует подобрать подходящий корм Монж для собак - правильный выбор не оставит ни одного питомца равнодушным.

Важность подбора корма для собак

На первый взгляд может показаться, что собаки отличаются лишь своей породой и размерами, однако различия гораздо более серьезные. Изначально животные обитали в определенных географических зонах, что повлияло на их пищевые привычки.

Именно по этой причине для каждой породы ветеринары разработали индивидуальный комплект кормов, которые:

  • Содержат оптимальное количество питательных веществ;
  • Не повреждают зубы из-за излишне больших размеров;
  • Обеспечивают оптимальное пищеварение.

В том случае, если корм для собак подбирается неверно, пес может испытывать неприятные ощущения, которые существенно влияют на его активность и игривость. С течением времени неправильное питание станет причиной хронических заболеваний, которые потребуют профессионального и дорогостоящего лечения.

Почему выбирают корм Монж для собак?

На сегодняшний день на рынке представлено огромное число компаний и торговых марок, которые отличаются по качеству, цене и переносимости. Корм Монж относительно недавно появился на украинском рынке, однако за короткое время получил огромную популярность у владельцев собак и их питомцев.

  • Абсолютными преимуществами продукции данной торговой марки стало:
    Высокое качество, которое отвечает европейским стандартам;
  • Разнообразие видов кормов для собак разных размеров;
  • Специальные «диетические» серии для животных, которые имеют непереносимость пищевых продуктов или иные особенности.

Производитель имеет безупречную репутацию в западных государствах, где ветеринары активно рекомендуют данный корм для домашних собак. Средняя продолжительность жизни питомцев увеличилась в разы, что стало подтверждением пользы корма.

Стоимость корма для собак Монж относительно выше, чем других производителей, однако благодаря своим полезным свойствам предупреждается развитие болезни у собаки. На подобных вещах экономить не стоит!

Приобретайте корм Монж для собак прямо сейчас, чтобы приятно удивить своего питомца. Будьте уверенны, что он будет в восторге от вкусной новинки!

 

Статья написана для www.medvisnik.com.ua

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Автор: admin, Вчера, 17:39

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