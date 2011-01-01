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→ Медицинские приборы, которые необходимо иметь дома

Чем старше человек, тем актуальнее мониторинг функционирования жизненно важных систем организма. Сегодня совсем не обязательно посещать поликлинику и выстаивать очередь к врачу или того хуже: набирать номер скорой медпомощи.

Оборудование для домашней физиотерапии пригодится практически здоровым людям, окажет неоценимую пользу в случае проблем со здоровьем.Специалисты известного интернет-магазина медицинских товаров "Медико" рассказали medvisnik.com.ua, какие приборы необходимо иметь в домашнем арсенале.

Незаменимое «трио» для дома

Современная медтехника предоставляет широкий выбор. Чтобы сориентироваться было проще, специалисты условно делят такие приборы на три группы:

  1. Приборы для экстренных замеров. В случае недомоганий у домочадцев должна быть возможность получить точную информацию главных «маркерорв» опасных состояний: температуры и давления. Это термометр и тонометр.
  2. Проверка текущего состояния. Бич современного человека – обменные сбои и вытекающие отсюда диабет и ожирение (иногда недостаток массы тела). Они одолевают человека незаметно, поэтому надо регулярно контролировать уровень сахара и % жировой прослойки. Добавляем в домашнюю аптечку глюкометр, жироанализатор, коагулометры.
  3. Приборы для физиотерапии, домашних процедур. Необходимы для лечения некоторых заболеваний, а также в целях профилактики. Это самая разнообразная группа, поэтому назовем самое необходимое оборудование. Ингалятор (нейбулайзер), обезболивающие/согревающие пластыри, массажеры, аппараты для светолечения/ультразвуковой терапии.

Бытовые медицинские приборы, посмотреть и познакомится с которыми можно по ссылке, позволяют контролировать свое состояние самостоятельно в любое время суток. Пользоваться ими легко и просто, к тому же производители прилагают к аппаратам подробные инструкции.

Возможности домашней медтехники

Если с термометром и тонометром все понятно (приборы присутствуют в домашнем арсенале долгие годы), то медтехника второй и третьей групп нуждается в разъяснениях.

Глюкометр – незаменимая вещь при диабете

Прибор жизненно необходим людям с сахарным диабетом и пациентам в преддиабетическом состоянии. Этот анализатор крови ежедневно позволяет исследовать соотношение следующих параметров:

  • уровень сахара вне зависимости от модели/модификации;сахар крови;
  • холестерин и мочевую кислоту (в зависимости от модели);
  • гемоглобин и мочевую кислоту (в зависимости от модели).

Путем безболезненного прокола пальца капля крови поступает в анализатор, и уже через несколько секунд результат готов. При покупке глюкометра обращайте внимание на его соответствие стандарту ISO 15197:2013.

Небулайзеры – «нет» простуде и ангине

Современный ингалятор переводит лекарственный препарат в мелкодисперсионное состояние. С ним простывшим домочадцам не придется сидеть над кипящей кастрюлей, укутавшись одеялом и рискуя опрокинуть кипяток на себя. Показан при:

  • ангине;
  • ОРВИ;
  • бронхитах;
  • астме.

Прибор равномерно наносит лекарственный препарат по ротовой полости, горлу и верхним дыхательным путям. Достаточно пары сеансов для снятия болевого синдрома и удушающих приступов кашля. Полный курс лечения определяет врач.

Физиотерапевтические приборы – оздоровление всего организма

Такой прибор поможет оздоровиться при наличии проблем в следующих областях:

  • опорно-двигательный аппарат;
  • сердечно-сосудистая система;
  • сбои в работе эндокринной системы;
  • ожирение, вызванное сбоями в обменных процессах.

Лечение ортопедических и других заболеваний полезно дополнить домашними физио процедурами. Только предварительно стоит проконсультироваться у лечащего врача. Специалист поможет подобрать правильный режим использования физиотерапевтического прибора, что только ускорит выздоровление.

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Автор: admin, Вчера, 17:47

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