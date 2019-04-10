→ Физкультура для мужской силы - без вложений и рисков!

Половая дисфункция чревата снижением самооценки, изменением метаболизма мужчины и ухудшением качества жизни. Потому представители сильного пола очень обеспокоенны этим состоянием, особенно если подозревают в качестве причин возраст. Но не стоит расстраиваться. Большинство людей ведут малоактивный образ жизни, и просто не подозревают, от скольких проблем способна избавить самая несложная физкультура. Парадный шаг для потенции – это серия идей и исследований, которые мы хотим описать в данной статье.

Упражнения Кегеля для потенции

Как рассказали специалисты для www.medvisnik.com.ua, упражнения Кегеля хороши тем, что их можно выполнять в любой обстановке, даже в офисе или за рулем машины. Они направлены на укрепление мышц тазового дна, которые в свою очередь выполняют важные функции:

Удержание органов малого таза (кишок и мочевого пузыря);

Охват основания пениса с помощью луковично-губчатая мышцы;

Контроль мочеиспускания при напряжениях (при чихании).

Устойчивая эрекция и качественное семяизвержение во многом зависят от важного для сексуальной жизни мускула, луковично-губчатой мышцы, и этот элемент входит в систему тазовой мускулатуры. Таким образом, разрабатывая эти участки, одним махом решается несколько задач: здоровье и мощная потенция.

Важно!

По статистике Университета Западной Англии 33% мужчин смогли значительно улучшить эрекцию с помощью упражнений Кегеля, а 40% смогли вернуть утраченные способности после эректильной дисфункции.

Перечень шести упражнений

Необходимо сжать мышцы тазового дна и продержаться так всего пять секунд. Повторить от 10 до 20 раз. Идеально, если за сутки удастся выполнить три таких подхода. На чем делать акцент:

На сжимании анальной мускулатуры;

На увеличении скорости сокращения;

На удержании напряжения;

На выполнении ягодичного мостика;

На поднимании ног пресса.

Как видно, последние два пункта необходимо выполнять в лежачем состоянии, для ягодичного мостика и зарядки на пресс понадобится выделить место под коврик и примерно 10 минут на цикл. Что касается остальных занятий, то их вполне реально выполнять незаметно для всех в машинной пробке или офисе.

Когда будет результат

Результат очень интересует пациентов, но следует набраться терпения. Первые успехи будут немного заметны уже через неделю, но устойчивая функция появится через 3-6 недель. Всего за полтора месяца многие пациенты полностью избавляются от проблемы недержания мочи и повышают потенцию. Заметьте, это происходит без приема химических препаратов или оперативного вмешательства. Никакого вреда здоровью или финансовых вложений!