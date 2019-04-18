→ Нежность с первого прикосновения

О важности правильного ухода за кожей можно говорить бесконечно. Кожа лица – это «последняя инстанция» нашего организма. Здесь проявляются внутренние проблемы, погрешности образа жизни, вредные пищевые привычки, эмоциональное состояние. Конечно, если состояние кожи стабильно плохое, необходимо искать причину во внутренних органах. Но даже идеальную кожу испортит отсутствие регулярного ухода.

Подбираем косметические средства правильно

Тоники, смывки, кремы не зря имеют разделение по возрасту. Дело в том, что у кожи в разный жизненный период свои потребности. Поэтому, если пользоваться косметикой не своей возрастной группы, можно добиться прямо противоположного эффекта!

Итак, качественная уходовая косметика:

соответствует возрасту и типу кожи;

гипоаллергенная;

эффективная.

Имя производителя косметики будет дополнительной гарантией качества, но отталкиваться только от него не стоит. Иногда профессиональные бренды известны только в узком кругу косметологов, но при этом дают отличные результаты.

Когда речь идет о выборе крема для рук, обратите внимание на:

назначение (против сухости, отбеливающий, питательный и т.п.);

состав (наличие масел, витаминов);

упаковку.

Предпочтительнее крем в тюбике или флаконе с дозатором – так вы меньше рискуете занести бактерии во время использования.

Не пренебрегайте также масками для рук и ногтей https://kasta.ua/market/krasota-maska-dlya-ruk/, это невероятно эффективные уходовые средства. Регулярное применение укрепит ногтевую пластину, размягчит кутикулу, выровняет морщинки на руках, сделает кожу гладкой и эластичной.

После маски можно самостоятельно сделать легкий маникюр: отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой, подпилить ногти, покрыть гигиеническим лаком. Все необходимое для ухода за собой найдется на Kasta.

Для ухода за глазами также используйте специальные кремы. Кожа в этой зоне живет по другим законам: она тоньше, суше, при этом больше двигается. Поэтому кремы для глаз должны иметь состав, отличный от кремов для лица. Отличная находка – патчи под глаза https://kasta.ua/market/patchi-pod-glaza/. Они пригодятся, если нужен мгновенный эффект свежего взгляда.

Особенности ухода за детской кожей

Нежная детская кожа нуждается в столь же тщательном уходе. Летом не забывайте средства от солнца, зимой – питательный крем для щечек и носика. Можно и нужно использовать гигиенические помады и бальзамы для губ. Благо, качественную детскую косметику найти легко.

Также не пренебрегайте комфортной «дышащей» обувью и одеждой. Натуральные материалы, качественный пошив и удобный фасон – это не только практично и красиво, это еще и здоровье малышей.