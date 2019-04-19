→ Компьютерный стол на заказ. В чем преимущество?

Какие функциональные требования к компьютерному столу?

Он должен совмещать компактность с возможностью размещения на нем всей необходимой оргтехники. Уйма проводов должны иметь какое-то «русло», чтобы не запутываться и не мешать работе. Конструкция должна быть оснащена достаточным количеством дополнительных элементов для комфортной работы за столом и хранения всех необходимых устройств и материалов. Для расширения функционала возможно использование приставных элементов. С их примером вы можете ознакомиться в каталоге на сайте мебельного интернет-магазина StylBest.

Не будем распространяться о необходимости компьютерного стола – в современных условиях практически каждый второй работает за компьютером, а значит необходима мебель для компактной установки оргтехники. Но только ли об установке техники речь? Ведь пользователь ПК проводит львиную часть за компьютерным столом, а значит очень немаловажным становится вопрос его эргономичности, а не только функциональности.

Однако независимо от того, какая модель стола будет максимально соответствовать вашим требованиям относительно наполненности дополнительными элементами, в первую очередь он должен быть качественным и безопасным с точки зрения санитарных норм. Поэтому предпочтительнее приобретать продукцию фабричного производства, где эти критерии выдерживаются в обязательном порядке. На фабрике же вам изготовят компьютерный стол на заказ.

Почему делают компьютерные столы на заказ?

Несмотря на огромное разнообразие моделей, представленных на рынке, услуга «изготовление мебели на заказ» по-прежнему востребована. Объясняется это тем, что серийные модели не всегда соответствуют реальным условиям, в которых будут размещены столы. Тем более физиологическим и анатомическим особенностям конкретного пользователя, ведь производятся они с расчетом на усредненные показатели. Поэтому далеко не каждому человеку удобно пользоваться серийными образцами: сидя за таким компьютерным столом человек нередко ощущает боль в спине, шейном отделе или плечевых суставах. Могут также возникнуть проблемы со зрением – если монитор будет неправильно размещен.

Поэтому, делая индивидуальный заказ, обязательно укажите рост пользователя, правша он или левша, уточните, какая модель компьютера будет установлена, нужны ли замки на ящиках и т.п. Профессиональные изготовители мебели знают санитарно-гигиенические нормы, которые должны быть учтены, поэтому изготовят модель с учетом всех требований и нормативов эргономики.

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