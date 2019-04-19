Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Компьютерный стол на заказ. В чем преимущество?

Не будем распространяться о необходимости компьютерного стола – в современных условиях практически каждый второй работает за компьютером, а значит необходима мебель для компактной установки оргтехники. Но только ли об установке техники речь? Ведь пользователь ПК проводит львиную часть за компьютерным столом, а значит очень немаловажным становится вопрос его эргономичности, а не только функциональности.

Какие функциональные требования к компьютерному столу?

  1. Он должен совмещать компактность с возможностью размещения на нем всей необходимой оргтехники.
  2. Уйма проводов должны иметь какое-то «русло», чтобы не запутываться и не мешать работе.
  3. Конструкция должна быть оснащена достаточным количеством дополнительных элементов для комфортной работы за столом и хранения всех необходимых устройств и материалов.
  4. Для расширения функционала возможно использование приставных элементов. С их примером вы можете ознакомиться в каталоге на сайте мебельного интернет-магазина StylBest.

Однако независимо от того, какая модель стола будет максимально соответствовать вашим требованиям относительно наполненности дополнительными элементами, в первую очередь он должен быть качественным и безопасным с точки зрения санитарных норм. Поэтому предпочтительнее приобретать продукцию фабричного производства, где эти критерии выдерживаются в обязательном порядке. На фабрике же вам изготовят компьютерный стол на заказ.

Почему делают компьютерные столы на заказ?

Несмотря на огромное разнообразие моделей, представленных на рынке, услуга «изготовление мебели на заказ» по-прежнему востребована. Объясняется это тем, что серийные модели не всегда соответствуют реальным условиям, в которых будут размещены столы. Тем более физиологическим и анатомическим особенностям конкретного пользователя, ведь производятся они с расчетом на усредненные показатели. Поэтому далеко не каждому человеку удобно пользоваться серийными образцами: сидя за таким компьютерным столом человек нередко ощущает боль в спине, шейном отделе или плечевых суставах. Могут также возникнуть проблемы со зрением – если монитор будет неправильно размещен.

Поэтому, делая индивидуальный заказ, обязательно укажите рост пользователя, правша он или левша, уточните, какая модель компьютера будет установлена, нужны ли замки на ящиках и т.п. Профессиональные изготовители мебели знают санитарно-гигиенические нормы, которые должны быть учтены, поэтому изготовят модель с учетом всех требований и нормативов эргономики.

<!-- #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; } -->
Добавить в закладки:
Автор: admin, 19 апреля 2019

Новости медицины по теме:

  • Компьютерный стол сделает работу за компьютером приятной и продуктивной
  • Изготовление корпусной мебели
  • Холодильные столы и их использование
  • Операционные медицинские столы
  • Медицинская техника для дома

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия