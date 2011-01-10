→ Инструменты для восстановления мелкой моторики после инсульта или ТИА, которые можно купить в любом магазине

Нарушение мозгового кровообращения является одним из наиболее грозных и часто встречающихся состояний в современной медицине. Десятки тысяч специалистов работают над тем, чтобы разработать эффективные методы для лечения и профилактики.

К сожалению, по-настоящему действенных способов все еще не найдено, однако специалисты достигли немалых успехов в сфере реабилитации. Так, например, существует большое количество инструментов для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Особенности используемого оборудования

Те люди, которые уже столкнулись с проблемой реабилитации после инсульта или транзиторной ишемической атаки, знают, что прохождение реабилитации связано с рядом трудностей. Одними из наиболее часто встречающихся проблем является:

Высокая цена оборудования; Необходимость привлечения профильных специалистов; Невозможность выполнения упражнений самостоятельно.

Тем не менее, существует большое количество альтернативных решений. Так, например, иногда родственники пациентов решают купить спиннеры для рук, которые успешно зарекомендовали себя в сфере реабилитации. Более того, их можно приобрести в любом магазине, поэтому нет необходимости переплачивать за «бренд».

Эффективность реабилитации «подручными средствами»

Многих родственников пациентов после инсульта пугает тот факт, что реабилитация проводится сторонними предметами, которые не имеют ничего общего с медициной. Конечно, реабилитация спиннером или его аналогом не может полностью заменить медицинскую реабилитацию, но существенно повышает эффективность оной.

Стоит отметить, что реабилитация подручными инструментами и средствами обладает рядом преимуществ перед медицинскими аналогами:

Более низкая цена изделия;

Безопасность для самостоятельного использования;

Возможность разработки навыков, которые будут полезны в повседневной жизни.

Более того, разнообразие альтернативных инструментов огромно, поэтому можно использовать большой ассортимент. В таком случае пациенту не станет скучно уже через несколько недель, и он продолжит активно заниматься самостоятельно.

Важным преимуществом спиннеров и их альтернатив является интересная и привлекательная расцветка, а также необычный внешний вид. Пациентам пожилого возраста будет попросту интересно взять их в руки и начать заниматься.

Конечно, нарушение мозгового кровообращения и ТИА - это серьезные расстройства, которые требуют серьезного подхода к лечению. С помощью наибольшего разнообразия решений Вам удастся добиться результата в более сжатые сроки!