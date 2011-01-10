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→ Инструменты для восстановления мелкой моторики после инсульта или ТИА, которые можно купить в любом магазине

Нарушение мозгового кровообращения является одним из наиболее грозных и часто встречающихся состояний в современной медицине. Десятки тысяч специалистов работают над тем, чтобы разработать эффективные методы для лечения и профилактики.

К сожалению, по-настоящему действенных способов все еще не найдено, однако специалисты достигли немалых успехов в сфере реабилитации. Так, например, существует большое количество инструментов для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Особенности используемого оборудования

Те люди, которые уже столкнулись с проблемой реабилитации после инсульта или транзиторной ишемической атаки, знают, что прохождение реабилитации связано с рядом трудностей. Одними из наиболее часто встречающихся проблем является:

  1. Высокая цена оборудования;
  2. Необходимость привлечения профильных специалистов;
  3. Невозможность выполнения упражнений самостоятельно.

Тем не менее, существует большое количество альтернативных решений. Так, например, иногда родственники пациентов решают купить спиннеры для рук, которые успешно зарекомендовали себя в сфере реабилитации. Более того, их можно приобрести в любом магазине, поэтому нет необходимости переплачивать за «бренд».

Эффективность реабилитации «подручными средствами»

Многих родственников пациентов после инсульта пугает тот факт, что реабилитация проводится сторонними предметами, которые не имеют ничего общего с медициной. Конечно, реабилитация спиннером или его аналогом не может полностью заменить медицинскую реабилитацию, но существенно повышает эффективность оной.

Стоит отметить, что реабилитация подручными инструментами и средствами обладает рядом преимуществ перед медицинскими аналогами:

  • Более низкая цена изделия;
  • Безопасность для самостоятельного использования;
  • Возможность разработки навыков, которые будут полезны в повседневной жизни.

Более того, разнообразие альтернативных инструментов огромно, поэтому можно использовать большой ассортимент. В таком случае пациенту не станет скучно уже через несколько недель, и он продолжит активно заниматься самостоятельно.

Важным преимуществом спиннеров и их альтернатив является интересная и привлекательная расцветка, а также необычный внешний вид. Пациентам пожилого возраста будет попросту интересно взять их в руки и начать заниматься.

Конечно, нарушение мозгового кровообращения и ТИА - это серьезные расстройства, которые требуют серьезного подхода к лечению. С помощью наибольшего разнообразия решений Вам удастся добиться результата в более сжатые сроки!

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Автор: admin, Вчера, 18:43

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