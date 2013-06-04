→ Как выйти из запоя и снять похмелье? Сроки, рецепты, ошибки

В интернете можно найти огромное множество советов, основной – резкий выход из запоя чреват реакцией под названием «белая горячка», потому рекомендуется завершать «веселые дни» постепенно, то есть за три дня. В народе это назвается «похмелиться».

Нужно ли выходить из запоя три дня? Можно ли сократить этот срок?

Достоверно известно, что в день после запоя человек чувствует себя ужасно, и даже резкое прекращение потребления спиртного не спасет ситуацию. Потому в этот день лучше быть дома, не перегружать себя какими-либо задачами и разрешается выпить пол-литра пива. Не больше, и не крепче, чем сказано. В эти сутки пациенту понадобится потреблять большое количество воды, соленья и закуски для восстановления химического баланса крови, и спать. Больше ни на что у него сил не будет. Особо физически слабые люди в этот день испытывают такие симптомы:

Сильную головную боль;

Тошноту (иногда до многократной рвоты);

Слабость в очень выраженной форме;

Дрожь в теле и конечностях;

Нестабильный стул;

Подавленное депрессивное настроение;

Ухудшение координации движений;

Сильную тягу ко сну, чередующуюся с бессонницей.

Состояние на первый день выхода иногда просто ужасное. В это время человек не способен работать или плодотворно о чем-то думать, его мучают стыд и мысли о грустном. Но на следующие сутки ему гораздо и гораздо лучше. Ели лучше не становится, тогда необходимо обратится за медицинскоской помощью, например тут. Медики знают как быстро поставить человека на ноги.

Потому остается спорным вопрос, нужно ли выходить из запоя целых трое суток?

Наркологи поделились с medvisnik.com.ua некоторыми своими наблюдениями за пациентами, к примеру после пивного загула, или употребления других некрепких напитков зачастую достаточно одного выходного дня. На второй состояние будет слабое, но уже без головной боли и тошноты. Останется легкая дрожь в конечностях и нетвердая походка, но в целом самочувствие вполне приемлемо чтоб начать гулять, смотреть кино, приводить себя в порядок и начинать активную жизнь.

Риски и неудачные рекомендации

Некоторые люди рекомендуют выходить из похмелья с небольшими дозами алкоголя, например некоторые источники рекомендуют вино. Но тут есть риск, что человек начнет спиваться уже на легком напитке, некоторые выпивают во время выхода из запоя до четырех литров вина.

Гораздо эффективнее, чем рассолы, пиво и вода помогает глицин. Таблетки кладут под язык, там они рассасываются, и при большом весе понадобится примерно десять капсул. Во время тяжелого состояния желательно хорошо поспать. На вторые сутки выхода следует продолжать соблюдать режим потребления воды, провести прогулку на улице, и лечь спать пораньше. На третьи сутки состояние будет отличным, человек может быть активен.