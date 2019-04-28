→ «Громче, пожалуйста»!

Часто ли вам приходится произносить эту фразу? Одно из двух: или все люди одновременно стали говорить тише, или у вас проблемы со слухом. Осознание этой проблемы может настигнуть внезапно, но на самом деле развивается она годами. Слух может ухудшаться медленно и незначительно, поэтому мы не сразу замечаем произошедшие с ним изменения.

В итоге человек замечает проблемы лишь тогда, когда она уже принимает серьезные масштабы. В какой-то момент он задумывается, что не может весь мир одновременно стать тише, что-то здесь не так. Но еще раньше, чем человек сам осознает нарушение слуха, ему на это намекнут близкие. Далее следует стадия отрицаний и возражений, долгих уговоров пойти к врачу. И в итоге, когда пациент обращается за помощью, у него диагностируют уже глубокие поражения слуховой системы.

Риск оглохнуть не имеет возраста

Людям молодого и среднего возраста кажется, что ухудшение слуха – это не про них. Это про каких-то стариков, которые с возрастом «обрастают» различными вспомогательными аксессуарами – очками, тросточками, слуховыми аппаратами. А молодым такое ни к чему… Статистика же говорит об обратном. Тугоухость в последние годы стремительно «молодеет». Действительно, среди людей пожилого возраста случаев нарушений слуха больше. В возрастной категории 50-60 лет их встречается 20%, после 60 – 30%, а после 70 – 40%. Но как насчет того, что и среди вполне молодого трудоспособного населения примерно 10-15 % страдают тугоухостью?

С пожилыми пациентами все понятно. Организм с годами изнашивается, и слуховой анализатор ослабляет способность к восприятию определенных частот. Часто это усугубляется за счет наличия хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Но почему же это происходит с молодыми?

Ответ прост – стремительный ритм жизни и блага цивилизации. На слуховую систему оказывают негативное воздействие шум в метро и от уличного транспорта, прослушивание музыки в наушниках, пребывание на концертах и дискотеках. Еще большему риску подвержены те, кто работает на вредных и шумных производствах.

Тугоухость как следствие различных заболеваний

Нарушения слуха могут развиваться вследствии перенесенных болезней различного характера:

Инфекционные – корь, грипп, свинка, менингит (воздействуют на нервную и сосудистую систему, провоцируя неврит слухового нерва)

Острые и хронические отиты – способствуют образованию спаек и перфорации барабанной перепонки

ОРВИ – часто насморк или кашель вызывают отит, это обусловлено строением носоглотки, с которой уши находятся в тесной взаимосвязи

Гипертония – нарушает работу сосудов, вследствии чего внутреннее ухо и слуховой нерв не получают нормального кровоснабжения

Лечение антибиотиками, химиотерапией и прочими ототоксическими препаратами

Закупорка слухового прохода серной пробкой – создает механическое препятствие звука, служит благоприятной средой для размножения бактерий

Постоянные стрессы

Диагностика и лечение слуховых нарушений

Нормой считается, когда человек с расстояния 6 м способен расслышать звуки громкостью 1-20 дБ. Часто развитие тугоухости начинается у человека с того, что он не может расслышать шепот. Затем постоянно хочет усилить громкость при просмотре фильма или когда слушает музыку. При разговоре испытывает дискомфорт из-за того, что не все понимает в речи собеседника.

Все эти сигналы указывают на возможную тугоухость. Она может быть двух форм – кондуктивная и нейросенсорная. В первом случае слух портится из-за повреждений наружного и среднего уха. Они могут быть вызваны воспалениями, инфекциями, травмами, серными пробками. Зачастую подобные случаи тугоухости обратимы, они устраняются путем медикаментозного лечения или оперативных вмешательств.

С нейросенсорной тугоухостью все несколько сложнее. Она обусловлена проблемами внутреннего уха – отмиранием волосковых клеток, потерей чувствительности улитки, повреждениями нервных окончаний и мозговых центров, отвечающих за слух. При этом нарушения слуха зачастую необратимы. Лечение подразумевает приостановку дальнейшего прогрессирования потери слуха путем устранения его причины, а также подбор слухового аппарата. По статистике около 90% всех слуховых нарушений имеют нейросенсорный характер. К счастью, сегодня они легко компенсируются с помощью современных слуховых аппаратов. Эти приборы гарантируют высокое качество звука, удобство ношения и экономный расход питания.

Берегите слух!

Мы не можем полностью исключить риск развития глухоты – порой она случается по вине не зависящих от нас обстоятельств. Зато в наших силах снизить вероятность ранней потери слуха. Стоит следовать простым рекомендациям:

Не переутомлять уши слишком громкой музыкой, льющейся из наушников, а также частым посещением дискотек, концертов, клубов

Избегать слишком сложных, дискомфортных для слуха акустических обстановок

В процессе чистки ушей от загрязнений избегать острых предметов (спичек, шпилек), лучше использовать специальные ватные палочки и не просовывать их слишком глубоко

Соблюдать технику безопасности при погружении в воду, очищать уши от влаги после этого

Беречься от травм и ударов

Если же все-таки вас коснулась неприятная проблема ухудшения слуха, не медлите с походом к врачу. Сегодня слуховые расстройства любой степени тяжести легко компенсируются. Обратившись в специализированный центр, вы сможете пройти диагностику и подобрать слуховой аппарат.

По материалам сайта: https://lorvrach.com.ua