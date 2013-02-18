→ Как смягчить жесткую воду из скважины?

Скважина — оптимальное решение для частного дома. В этом случае у вас всегда будет вкусная и полезная вода в неограниченном количестве. Однако существует проблема — жидкость из скважины, хотя и чище водопроводной, может быть жесткой. Это обусловлено высоким содержанием в почве и водных ресурсах солей кальция и магния.

Простые методы умягчения жесткой воды

Отличный способ — кипячение. При большой температуре гибнут все вредные микроорганизмы, а соли распадаются и оседают. Кипяченую жидкость нужно настоять некоторое время, чтобы распавшиеся вещества осели на дно посудины. Сливать чистую воду можно через фильтр или ватные диски, на которых задержится осадок. Чтобы этот метод был результативным, требуется регулярно чистить емкость для кипячения.

Еще один простой способ — заморозка. В отличие от чистой, концентрированная солями вода замерзает медленнее. Поэтому, не дожидаясь полной заморозки, слейте загрязненную магнием и кальцием жидкость. Лед разморозьте при комнатной температуре. Талая вода мягкая и вкусная, она идеально подходит для питья даже младенцам.

В зависимости от назначения могут использоваться различные добавки. Для бытовых нужд, к примеру, стирки или мытья посуды, используют специальные химические средства в форме таблеток, жидкостей или порошка: «Финиш», «Калгон» и пр.

Смягчить воду для приготовления пищи можно с помощью соды, лимонной кислоты или яблочного уксуса. Люди, следящие за здоровьем, отдают предпочтение натуральным растительным средствам. Это может быть отвар из ромашки, крапивы или семян льна.

Доступный метод умягчения — настаивание с кремнием или корой дуба. Природный камень стимулирует оседание солей, после чего чистую жидкость нужно слить, оставляя осад на дне. Кора дуба выступает адсорбентом и впитывает вредные вещества. Такая жидкость не имеет неприятного аромата, поэтому ее можно пить и использовать для приготовления пищи.

Фильтры для жесткой воды

Сегодня существуют более современные способы умягчения жидкости, которые экономят время и усилия человека. Исследователями были разработаны специальные фильтры для жесткой воды, которые называются умягчителями.

Основные виды фильтрующих систем с учетом механизма очистки:

ионообменные;

обратного осмоса;

магнитные;

электромагнитные.

Это может быть обычный кувшин, проточный или магистральный фильтр, нуждающийся в специальной установке. При выборе системы учтите водопотребление, количество точек водоразбора и, конечно же, финансовые возможности.