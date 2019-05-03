→ Пленка для автостайлинга

Виниловые пленки позволяют изменить внешний вид автомобиля без утомительных многослойных покрасок и полировок. Пластичный материал способен адаптировать плоскость под разные типы кривизны, благодаря чему можно без складок и заломов выполнить ровное покрытие элементов кузова.
Преимущества пленочных покрытий
Помимо эстетического эффекта полимер приносит практическую пользу в виде защиты от мелкого гравия, летящего с дороги во время движения. А дизайнерское разнообразие пленок позволяет достигать таких визуальных эффектов, которые сложно выполнимы либо недоступны при покраске. К примеру, речь идет о градиентах, перламутровых переливах, крупных рисунках и металлизированных бликах.
Основными преимуществами покрытия считают:
- Цена пленочных покрытий гораздо ниже, чем у покраски;
- Покрытие отлично скрывает царапины и потертости;
- Винил легко удаляется и заменяется, меняя имидж авто;
- Трудоемкость процесса нанесения намного меньше, чем при покраске;
- Широкий спектр дизайнов и различных эффектов.
К последнему пункту следует добавить, что поверхность может быть глянцевой, матовой, с мелкой искрой. Одним словом, преимущества полимерных нанесений можно охарактеризовать как:
- Дешевые
- Эффектные
- Быстро наносимые
- Заменяемые
- Надежные
- Многообразные
Выбор пленочных покрытий на рынке сегодня поражает воображение и удовлетворяет любым запросам. Хотя на обучение новой технологии уходит время, мастера с удовольствием добавляют покрытие пленкой в списки услуг, так как это быстрая работа, дающая стабильную прибыль. Высокий спрос позволяет привлекать клиентов.
Особенности технологии
Материал выполняется из ПВХ (поливинилхлорида), а полотно пожжет быть каландритовым или литым. Листы первого типа рассказываются валиками, во втором случае расплавленная масса формуется в специальном трафарете. В зависимости от пожеланий заказчика пленка может особенно хорошо выполнять какую-то функцию:
- Цветные и текстурные пленки для дизайна маскируют мелкие дефекты поверхности и придают стильный внешний вид;
- Пленка против гравия отличается особой прочностью и защищает от пыли, грязи и твердого мусора на дороге;
- Тонировочное покрытие защищает от действия ультрафиолетовых лучей, что особенно актуально в жаркие сезоны;
- Любителям сверкающего глянца стоит присмотреться к коллекциям для стайлинга автомобилей.
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Статья для medvisnik.com.ua