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→ Пленка для автостайлинга

Виниловые пленки позволяют изменить внешний вид автомобиля без утомительных многослойных покрасок и полировок. Пластичный материал способен адаптировать плоскость под разные типы кривизны, благодаря чему можно без складок и заломов выполнить ровное покрытие элементов кузова.

Преимущества пленочных покрытий

Помимо эстетического эффекта полимер приносит практическую пользу в виде защиты от мелкого гравия, летящего с дороги во время движения. А дизайнерское разнообразие пленок позволяет достигать таких визуальных эффектов, которые сложно выполнимы либо недоступны при покраске. К примеру, речь идет о градиентах, перламутровых переливах, крупных рисунках и металлизированных бликах.

Основными преимуществами покрытия считают:

  • Цена пленочных покрытий гораздо ниже, чем у покраски;
  • Покрытие отлично скрывает царапины и потертости;
  • Винил легко удаляется и заменяется, меняя имидж авто;
  • Трудоемкость процесса нанесения намного меньше, чем при покраске;
  • Широкий спектр дизайнов и различных эффектов.

К последнему пункту следует добавить, что поверхность может быть глянцевой, матовой, с мелкой искрой. Одним словом, преимущества полимерных нанесений можно охарактеризовать как:

  • Дешевые
  • Эффектные
  • Быстро наносимые
  • Заменяемые
  • Надежные
  • Многообразные

 Выбор пленочных покрытий на рынке сегодня поражает воображение и удовлетворяет любым запросам. Хотя на обучение новой технологии уходит время, мастера с удовольствием добавляют покрытие пленкой в списки услуг, так как это быстрая работа, дающая стабильную прибыль. Высокий спрос позволяет привлекать клиентов.

Особенности технологии

Материал выполняется из ПВХ (поливинилхлорида), а полотно пожжет быть каландритовым или литым. Листы первого типа рассказываются валиками, во втором случае расплавленная масса формуется в специальном трафарете. В зависимости от пожеланий заказчика пленка может особенно хорошо выполнять какую-то функцию:

  • Цветные и текстурные пленки для дизайна маскируют мелкие дефекты поверхности и придают стильный внешний вид;
  • Пленка против гравия отличается особой прочностью и защищает от пыли, грязи и твердого мусора на дороге;
  • Тонировочное покрытие защищает от действия ультрафиолетовых лучей, что особенно актуально в жаркие сезоны;
  • Любителям сверкающего глянца стоит присмотреться к коллекциям для стайлинга автомобилей.

Если вам необходима пленка KPMF или другие материалы для автомобиля, то обращайтесь в нашу компанию. У нас представлен широкий ассортимент товаров.

 

Статья для medvisnik.com.ua

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Автор: admin, 3 мая 2019

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