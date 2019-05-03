→ Пленка для автостайлинга

Виниловые пленки позволяют изменить внешний вид автомобиля без утомительных многослойных покрасок и полировок. Пластичный материал способен адаптировать плоскость под разные типы кривизны, благодаря чему можно без складок и заломов выполнить ровное покрытие элементов кузова.

Преимущества пленочных покрытий

Помимо эстетического эффекта полимер приносит практическую пользу в виде защиты от мелкого гравия, летящего с дороги во время движения. А дизайнерское разнообразие пленок позволяет достигать таких визуальных эффектов, которые сложно выполнимы либо недоступны при покраске. К примеру, речь идет о градиентах, перламутровых переливах, крупных рисунках и металлизированных бликах.

Основными преимуществами покрытия считают:

Цена пленочных покрытий гораздо ниже, чем у покраски;

Покрытие отлично скрывает царапины и потертости;

Винил легко удаляется и заменяется, меняя имидж авто;

Трудоемкость процесса нанесения намного меньше, чем при покраске;

Широкий спектр дизайнов и различных эффектов.

К последнему пункту следует добавить, что поверхность может быть глянцевой, матовой, с мелкой искрой. Одним словом, преимущества полимерных нанесений можно охарактеризовать как:

Дешевые

Эффектные

Быстро наносимые

Заменяемые

Надежные

Многообразные

Выбор пленочных покрытий на рынке сегодня поражает воображение и удовлетворяет любым запросам. Хотя на обучение новой технологии уходит время, мастера с удовольствием добавляют покрытие пленкой в списки услуг, так как это быстрая работа, дающая стабильную прибыль. Высокий спрос позволяет привлекать клиентов.

Особенности технологии

Материал выполняется из ПВХ (поливинилхлорида), а полотно пожжет быть каландритовым или литым. Листы первого типа рассказываются валиками, во втором случае расплавленная масса формуется в специальном трафарете. В зависимости от пожеланий заказчика пленка может особенно хорошо выполнять какую-то функцию:

Цветные и текстурные пленки для дизайна маскируют мелкие дефекты поверхности и придают стильный внешний вид;

Пленка против гравия отличается особой прочностью и защищает от пыли, грязи и твердого мусора на дороге;

Тонировочное покрытие защищает от действия ультрафиолетовых лучей, что особенно актуально в жаркие сезоны;

Любителям сверкающего глянца стоит присмотреться к коллекциям для стайлинга автомобилей.

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Статья для medvisnik.com.ua