→ Ваши близкие страдают зависимостью? Круглосуточная наркологическая помощь вам поможет!

Знали ли вы, что сильная алкогольная или наркотическая интоксикация — это повод вызвать не бригаду скорой помощи, а профильных наркологов. Ведь зачастую проблема пагубной зависимости имеет под собой психическое основание и бороться с этим нужно комплексно.

Круглосуточная наркологическая помощь на дому доступна каждому в Москве. Специальная частная клиника имени Корсакова имеет развитую инфраструктуру на территории центра с собственным транспортом и выездной бригадой.

При каких проблемах стоит обращаться за квалифицированной помощью наркологов и психологов

Когда стоит обращаться за помощью к наркологам:

Регулярное употребление наркотических (даже легких) или алкогольных напитков в количестве, приводящем к опьянению;

Нарушение работы нервной системы в результате употребления пагубных веществ (например, проявление агрессии, срывов, психической нестабильности);

Наркотическое или алкогольное опьянение до потери сознания.

Любая из описанных выше ситуаций — это признак психологической нестабильности и скорых серьезных проблем с зависимостью. Обращаться к специалистам клиники Корсакова также рационально, когда у человека появляется шизофрения, возникает нестабильное психическое состояние, бессонница, галлюцинации и суицидальные мысли.

Как оказывается эффективная наркологическая помощь

Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова — это первый центр наркологической реабилитации подобного рода. Развитая инфраструктура позволяет не только оказывать своевременную медицинскую помощь. Пациенты, проходящие на стационаре, имеют доступ и к залу физической реабилитации, и к психологической помощи, и к обучающему залу. В результате этого психиатрическая клиника в Москве имени Корсакова работает на все группы зависимых людей, а также на людей с психологическими отклонениями.

Существуют разные форматы восстановления. От разового выезда наркологической бригады для детоксикации до стационарного лечения, реабилитации и комплексного лечения на базе современного центра. С проживанием, лечением, социальной адаптацией.

Если вдруг случилось, что ваши близкие люди попали в серьезную ситуацию, находятся в углубленной стадии опьянения, то рационально вызвать круглосуточную помощь. Контактные данные бригады доступны на официальном сайте клиники Корсакова. Обезопасьте своих близких.