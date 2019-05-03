Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Ваши близкие страдают зависимостью? Круглосуточная наркологическая помощь вам поможет!

Знали ли вы, что сильная алкогольная или наркотическая интоксикация — это повод вызвать не бригаду скорой помощи, а профильных наркологов. Ведь зачастую проблема пагубной зависимости имеет под собой психическое основание и бороться с этим нужно комплексно.

Наркологическая помощь в Москве

Круглосуточная наркологическая помощь на дому доступна каждому в Москве. Специальная частная клиника имени Корсакова имеет развитую инфраструктуру на территории центра с собственным транспортом и выездной бригадой.

При каких проблемах стоит обращаться за квалифицированной помощью наркологов и психологов

Когда стоит обращаться за помощью к наркологам:

  • Регулярное употребление наркотических (даже легких) или алкогольных напитков в количестве, приводящем к опьянению;

  • Нарушение работы нервной системы в результате употребления пагубных веществ (например, проявление агрессии, срывов, психической нестабильности);

  • Наркотическое или алкогольное опьянение до потери сознания.

Любая из описанных выше ситуаций — это признак психологической нестабильности и скорых серьезных проблем с зависимостью. Обращаться к специалистам клиники Корсакова также рационально, когда у человека появляется шизофрения, возникает нестабильное психическое состояние, бессонница, галлюцинации и суицидальные мысли.

Как оказывается эффективная наркологическая помощь

Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова — это первый центр наркологической реабилитации подобного рода. Развитая инфраструктура позволяет не только оказывать своевременную медицинскую помощь. Пациенты, проходящие на стационаре, имеют доступ и к залу физической реабилитации, и к психологической помощи, и к обучающему залу. В результате этого психиатрическая клиника в Москве имени Корсакова работает на все группы зависимых людей, а также на людей с психологическими отклонениями.

Существуют разные форматы восстановления. От разового выезда наркологической бригады для детоксикации до стационарного лечения, реабилитации и комплексного лечения на базе современного центра. С проживанием, лечением, социальной адаптацией.

Если вдруг случилось, что ваши близкие люди попали в серьезную ситуацию, находятся в углубленной стадии опьянения, то рационально вызвать круглосуточную помощь. Контактные данные бригады доступны на официальном сайте клиники Корсакова. Обезопасьте своих близких.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 3 мая 2019

Новости медицины по теме:

  • Чем сможет помочь сайт наркологической клиники?
  • Как вывести человека из запоя?
  • Скорая помощь в Санкт-Петербурге
  • Скорая платная помощь
  • Что нужно для реабилитации после зависимости?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия