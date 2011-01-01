→ Рак желудка: почему развивается болезнь и как с ней бороться

Еще буквально десять лет назад диагноз рака желудка был приговором к смерти. С развитием медицины и технологий этот диагноз звучит все менее угрожающе. С каждым днем в СМИ появляется все больше заголовков: «Лекарство от рака желудка найдено!», «Универсальное средство против рака!» и т.п..

Существует ли какое-либо спасение от этой болезни?

Последние данные статистики приводят следующие цифры выживаемости при обнаружении рака желудка:

• 0-1 стадия: 80-90%.

• 2 стадия: 60-70%.

• 3 стадия: 20-40%.

• 4 стадия: 4-10%.

Причины развития рака желудка

Одни врачи уверенно заявляют, что причиной является инфекция Helicobacter pylori, другие категорически отвергают эту теорию, склоняясь к генетической предрасположенности.

При этом хорошо известны факторы способствующие развитию раковых клеток в желудке:

• Употребление алкоголя (крепкий алкоголь и чрезмерное количество).

• Курение табака.

• Неправильное питание (острое, горячее, холодное, жареное).

• Заболевания желудка (язвы, полипы, гастрит).

Стадии рака желудка

• 0 стадия. Эта стадия тяжело диагностируется, проходит бессимптомно.

• 1 стадия. Появляется опухоль, которую можно диагностировать и лечить.

• 2 стадия. Опухоль разрастается и появляется уже и на внешней стороне стенки желудка.

• 3 стадия. Рост опухоли продолжается и может достигать близлежащих органов.

• 4 стадия. Опухоль затрагивает органы, располагающиеся рядом с желудком, а также отдаленные.

Методы лечения

• Эндоскопическая хирургия. Эта процедура эффективна для лечения рака желудка на ранней стадии. Является не оперативным вмешательством, при котором удаляется слизистая желудка.

• Хирургическое лечение рака желудка. Является основным методом лечения. В зависимости от степени разрастания опухоли, могут удалять весь желудок или его часть, а также близлежащие органы. Современные технологии открывают возможность восстановить орган, заменив его на искусственный.

• Химиотерапия. Пациенту вводят внутривенно препараты, которые убивают раковые клетки. К сожалению, эти препараты действуют и на здоровые клетки, поэтому их нельзя использовать постоянно (обычно назначают курсами). Побочные действия химиотерапии общеизвестны: выпадение волос, тошнота, нарушение аппетита. Это необходимо для того, чтобы убить раковые клетки во всем организме и предотвратить их локализацию на других органах.

• Лучевая терапия. На теле пациента обозначают точками места нахождения опухоли и с помощью излучения действуют на них. Такая процедура останавливает развитие раковых клеток и убивает их. Обычно лучевая терапия назначается в совокупности с химиотерапией.

• Народные средства. Утверждение о том, что народные средства являются методом лечением, - заблуждение. Народные средства, какими бы они ни были, будут скорее предупреждать раковое заболевание и применяться в профилактических целях. Как бороться с раком на разных стадиях?

Важно понимать, что в лечение рака желудка врачи будут стараться минимизировать ущерб организму и выбирать наиболее лояльный способ.

• 0-1 стадии. Наиболее подходящим будет эндоскопическая хирургия, но врачи также прибегают к хирургическому вмешательству. Иногда хирурги уже на этой стадии удаляют часть желудка, чтобы избежать столкновения с раком в будущем.

• 2-3 стадия. Обычно лечащие врачи поступают следующим образом: назначают химиотерапию, чтобы уменьшить размеры метастаз, далее следует хирургическое вмешательство. После операции назначают химиолучевой курс.

• 4 стадия. Основной метод лечения на этой стадии является химиотерапия. Для улучшения состояния больного также назначается курс обезболивания. В случае уменьшения метастаз врачи действуют также как и при 2-3 стадии.

Каких бы эффективных методов лечения от рака желудка не существовало бы на сегодняшний день, лучшее средство – следить за своим здоровьем. Проходите своевременное медицинское обследование, следите за питанием, образом жизни и не откладывайте поход к врачу в долгий ящик. Легче предупредить болезнь, чем бороться с ней. Помните, рак – это испытание не только для пациента, но и для его родных. Берегите себя!