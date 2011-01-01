→ Использование Кастрана в ветеринарии

Ухаживать за животными очень сложно. Поэтому часто приходится прибегать к их седации (успокоению), чтобы появилась возможность действовать с целью их обследования, лечения или транспортировки. Среди ветеринаров популярен особый препарат для таких случаев – Кастран. Купить в Украине его можно для разных животноводческих ферм, ветлечебниц и клиник. Так как препарат вводится в вену и в мышцы, то доступен он не для всех людей. Правильно применить его сумеет лишь ветеринар или очень опытный фермер с навыками инъекционного введения животным.

Что такое Кастран?

Это голландский раствор, который вводится вместе с новокаином. Кастран заказать на ukrvet.ua можно для успокоения перед ветеринарным осмотром, для транспортировки любого вида животного, для местного типа лечения, для транквилизации буйного или травмирующего других животного, а также для премедикации перед каким-либо хирургическим вмешательством.

Применение в свиноводстве

Очень часто и в свиноводстве используют Кастран. Заказать с доставкой в Укрвет на https://ukrvet.ua/kastran-100-ml/его можно для ферм с разным поголовьем, в любом уголке страны, для самых разнообразных задач. Его применяют для успокоения и обезболивания рожающих свиноматок и, одновременно с этим, нивелируют развитие послеродовой буйности животных. Еще препарат полезен во времена технологических перегруппировок свиней и поросят, потому что они могут заняться каннибализмом. Кастран также способен устранять агрессивный настрой особей и предупреждать стрессовую неустойчивость.

Состав препарата Кастран

Одна из особенностей препарата Кастран – цена. Она вполне доступна, учитывая состав данного средства. Действующее вещество раствора – ацепромазин. Он относится к нейролептикам, действие на нервную систему у него центральное, а седативное влияние – сильное. Ацепромазинамалеат имеет много действий, включая миорелаксирующее, противорвотное, гипотензивное, адренолитическое, гипотермическое и антигистаминное. При воздействии с местными обезболивающими и снотворными средствами, он усиливает их эффект.

Особенные свойства

Сегодня Кастран купить в Киеве, Одессе и других городах страны можно проще всего через интернет. Но только консультанты Укрвет расскажут покупателю все специфические свойства вещества. Если Катран ввести в вену, то действовать он начнет уже через пять-десять минут, а если в мышцу, точерез минут двадцать. Эффект будет длиться от шести и аж до двенадцати часов.

Побочные действия

Кастран имеет небольшие побочные эффекты, включая ощутимое для животного снижение давления и температуры. При использовании раствора также стоит учесть, что препарат имеет свою каренцию, поэтому он будет находиться в мясе следующие пять дней, а в молоке – одни сутки. Точную дозировку для введения препарата ищите на сайте Укрвет. Она зависит от цели применения, а также от вида и массы животного.