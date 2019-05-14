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→ Как подобрать ортопедические стельки при плоскостопии

Ортопедические стельки предназначены для предотвращения и лечения различных заболеваний стопы. Правильный выбор изделия обеспечит получение лечебного эффекта, а также позволит чувствовать себя комфортно в любой обуви. К сожалению, не всегда есть возможность для поиска подходящих моделей в ортопедических салонах и магазинах. Поэтому лучше приобрести ортопедические стельки с супинатором на Ортосалоне, сэкономив драгоценное время. Для оформления заказа достаточно позвонить по размещенному на нем контактному номеру телефона.

Как выбрать ортопедические стельки

При выборе подходящих ортопедических вставок в обувь, особое внимание стоит уделить двум основным характеристикам продукции − размер и функциональное назначение. В зависимости от функций, возложенных на стельки, все изделия делятся на три группы:

  • Профилактические. Подобные модели показаны здоровым людям, которые не страдают от заболеваний стопы, но находятся в группе риска или же заметно устают в течение дня. Профилактические ортопедические стельки рекомендуется носить приверженцам активного образа жизни, а также представителям стоячих профессий − официантам, педагогам, продавцам-консультантам.
  • Обеспечивающие комфорт. Ортопедические стельки из данной группы призваны снизить нагрузку при ношении неудобной обуви, например, туфель на высоком каблуке или новых ботинок. Также подобные изделия предотвращают появление натоптышей и мозолей на ногах.
  • Обладающие лечебным эффектом. Ношение данных моделей ортопедических стелек направлено на изменение положения ступни по отношению к скелетно-мышечной системе. Поэтому в их состав обязательно входят дополнительные составные элементы − супинаторы, вкладыши-пелоты или завышенные бортики.

Стельки из 1 и 2 групп допускается выбирать самостоятельно. При покупке лечебных моделей необходимо проконсультироваться с врачом-ортопедом. Приобрести ортопедические вставки в обувь можно на https://ortosalon.ua/, предварительно ознакомившись с продукцией из всех трех групп.

Детские ортопедические стельки

Формирование стопы человека продолжается вплоть до 23 лет. Ранняя диагностика деформации ступней позволяет полностью избавиться от патологий опорно-двигательного аппарата в будущем. Вовремя подобранные ортопедические стельки способны предотвратить развитие следующих болезней у детей:

  • косолапость;
  • вальгусная деформация;
  • плоскостопие;
  • искривление позвоночного столба.

Перед покупкой детских лечебных вставок в обувь следует получить рекомендации специалиста, который подберет правильную модель с учетом состояния скелетно-мышечной системы ребенка.

Ортопедические стельки не только снимают нагрузку и болевой синдром со ступней, но и способны скорректировать большинство заболеваний стопы. Поэтому приобретение правильной модели поможет забыть о боли и дискомфорте раз и навсегда.

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Автор: admin, 14 мая 2019

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