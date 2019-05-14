Косметические процедуры, это нечто среднее между сферой обслуживания и медициной. Порой поход в салон красоты может стать первичной диагностикой кожи, позволив оперативно обнаружить какие-либо дерматологические дефекты. Косметолог как диагност злокачественных новообразований кожи первого звена обязан при установлении подозрительных изменений кожи направить клиента в клинику для дальнейших исследований либо для перестраховки.

Что может обнаружить специалист при осмотре

К образованиям, которые должны насторожить, относят:

Выраженные родимые пятна;

Объемные родинки;

Сильные постоянные покраснения;

Меланомы и выпуклости;

Грибковые поражения;

Язвенные участки.

Еще недавно салон красоты ассоциировался только с наведением дизайна, а сегодня он играет роль первого определителя подозрительных высыпаний, воспалений, язв и даже начала злокачественных разрастаний, таких к примеру как меланома кожи. Также специалист может обнаружить грибок или гнойный фурункул, и это не всегда устраняется через косметолога, так как причины значительных поражений определит лишь опытный дерматолог с помощью различных анализов.

Но если в салоне работает переквалифицированный дерматолог, то его прогноз и вывод после первого же осмотра может оказаться точным, несмотря на то, что это предварительное заключение. Как рассказали специалисты medvisnik.com.ua, по статистике только 2% пациентов, обратившихся с жалобами на кожные образования, диагностируются как носители злокачественных опухолей.

Осмотр и дальнейшие решения косметолога

Опыт врача играет важнейшую роль при интерпретации полученной при обследовании информации. Принципы диагностики патологических новообразований учитывают такое количество многообразных факторов, что на освоение практики могут уйти годы, хотя учебный материал, преподаваемый институтах, казалось бы подробно описывает классификацию.

При диагностике придется учесть предшествующую историю опухоли или пятна, то есть факторы возникновения (травма, генетика, болезнь). Также пациента необходимо спросить о его физических ощущениях и принципах питания. Иногда покраснение вызывается аллергией.

Без лабораторных исследований никак не обойтись для достоверности вывода. Ошибка чревата промедлением, и может привести к запущенным формам болезни. У пациента берут пункцию, то есть образец тканей. Изучение покажет, является ли опухоль злокачественной, доброкачественной, или это результат грибковой патологии.

В каждом из случаев лечение проходит по индивидуальному сценарию. При обнаружении злокачественных образований ситуация настолько серьезна и опасна для жизни, что больного ожидает курс химической терапии. При менее опасных патологиях порой достаточно операции или медикаментозного лечения.