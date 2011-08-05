→ ДО и ПОСЛЕ ортогнатической операции: как и что меняется?

На многих рекламных буклетах Вы часто можете наблюдать такие громкие лозунги, как «Ваша жизнь делится на два этапа: ДО встречи с нами, и ПОСЛЕ». Да, это маркетинг, на подобные хитрости сильнейшие умы планеты тратят огромное количество ресурсов, лишь бы заманить клиента.

Но вот в случае с ортогнатическими операциями дело обстоит немного иначе: такие высказывания произносят сами пациенты! Что их заставляет так восхвалять услуги ортогнатического хирурга? Что именно и насколько сильно меняется после ортогнатической операции?

Идём за конкретными примерами. Их на сайте ортогнатической клиники «OrthoGO» предостаточно. К тому же, стоит полагать, на сайте опубликованы далеко не все случаи. Ведь не каждый пациент готов делиться своими фотографиями ДО и ПОСЛЕ ортогнатической операции, хотя бы потому, что кто-то может захотеть забыть самого себя до операции… У каждого своя история.

Перестать стесняться своей улыбки – пожалуй, самое распространённое последствие ортогнатической операции! И судя по фотографиям после операции, люди улыбаются искренне, естественно и непринуждённо. Что в этом особенного? Ну, хотя бы то, что раньше многие из этих людей настолько держали свои эмоции (точнее – их выражение) под контролем, что старались даже не подавать виду, что им хочется улыбнуться. Люди всё время держали строгое, неулыбчивое если быть точнее, лицо – они понимали, что стоит им улыбнуться от души, как тут же всем окружающим станет заметна истинная причина их «строгости». А дальше начнутся вопросы по и без того наболевшей теме.

Но вот в определённом возрасте человек осознаёт – то ли от своего лечащего стоматолога, то ли от знакомых, да в общем-то не важно от кого, что неправильный прикус у взрослого человека, в общем-то, вполне исправимая ситуация! Мало того, есть специалист, который может за одну операцию исправить не только неправильный прикус, но ещё и другие эстетические вопросы – так называемые сочетанные операции. Причём сочетанные операции могут делаться не только на лице!

Что это даёт и в чём преимущество сочетанной операции перед двумя-тремя раздельными? Каждый сам понимает простой закон рынка: оптом – дешевле! Да и не только в цене преимущество. Во времени! Ортогнатическая операция требует приличного времени реабилитации – как ни крути, а заживление после самой операции продлиться немало, а после заживления ещё и брекеты скорее всего нужны будут…

И если уж всё равно нужно будет какое-то время держать себя «в рамках», то почему бы не избежать трат времени на эти самые рамки ещё раз, уже после другой пластической операции? Можно сделать две или даже три операции сразу, а время реабилитации потратить только одно! Время – деньги, а если учесть, что делаются такие операции чаще всего в самом расцвете сил, то это не только деньги, но ещё и фундамент будущего. Хорошего, прочного и счастливого будущего! За него стоит побороться, стоит потрудиться, чтобы потом, спустя много-много лет можно было смело сказать, что «всё на свете было не зря!».