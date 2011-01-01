Современная медицина развивается огромными темпами, что стало причиной появления большого количества специальностей. Многие пациенты даже не задумываются о том, что им может требоваться какая-либо помощь или консультация врача. Аналогичная ситуация возникает и с флебологами.
Флеболог - это специалист, который диагностирует и назначает лечение при патологии вен. Многие пациенты обращаются к ним слишком поздно, когда уже мало что можно сделать. Если Вы не желаете оказаться подобным пациентам, то следует знать, когда необходимо обратиться к флебологу!
Первые симптомы болезней вен
Согласно медицинской статистики, чаще всего у людей среднего и старшего возраста возникают проблемы с венами нижних конечностей. Существует ряд ранних симптомов, которые говорят о развитии патологии. Среди них следует отметить:
- Повышенную утомляемость ног - она связана с замедленным оттоком венозной крови, что нарушает ряд метаболических процессов в мышцах.
- Появление «патологического» рисунка вен на ногах - на ранних стадиях болезни вены ног переполняются крови, что увеличивает их объем и приводит к их «изгибу». В таких случаях они становятся видны на ногах.
- Появление коричневого или синего оттенка кожи ног - причиной такой окраски также становится нарушение обменных процессов.
На самом деле число ранних симптомов исчисляется десятками, поэтому при первых изменениях следует обращаться за квалифицированной помощью. Частная клиника Киева https://www.leomed.com.ua/ обладает всем необходимым оборудованием и грамотными специалистами, которые могут помочь.
Способы лечения вен
В сети Интернет можно найти немало способов и советов относительно способов лечения, однако не всегда они адекватны и полезны. Так, например, чаще всего указывается, что единственным способом лечения становится операция по удалению пораженной вены.
Конечно, как рассказали специалисты medvisnik.com.ua, на поздних стадиях лишь такая операция может облегчить состояние пациента и помочь ему, однако при своевременной диагностике доступны и альтернативные способы:
- Лазерная коррекция вен нижних конечностей;
- Ношение специальных чулков для предупреждения развития патологии;
- Специализированная лечебная физкультура и многое другое.
Тем не менее, для того, чтобы воспользоваться менее инвазивными способами лечения, необходимо обратиться за медицинской консультацией для постановки точного диагноза. Помните, что болезни вен - это не приговор, поэтому следует внимательно следить за состоянием своем здоровья и получать современное лечение!