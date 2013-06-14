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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Растяжки кожи после родов - поможет LPG массаж!

Растяжки на животе после родов представляют серьезную проблему для многих женщин, так как подобные проявления крайне непросто корректировать или скрывать. Именно по этой причине современная эстетическая медицина работает над разработкой и внедрением современных методов косметологии.

Результатом данных работ стало появление технологии LPG-массажа, которая за короткое время приобрела огромную репутацию. Миллионы женщин по всему миру активно используют эту процедуру, чтобы избавиться от неприятных проявлений на коже. Если Вы до сегодняшнего дне безрезультатно боретесь с проблемой растяжек, то LPG массаж - это именно то, что Вам необходимо!

Что такое LPG массаж?

LPG массаж является новым аппаратным способом физического воздействия на кожу, где наблюдается избыточное отложение жира или появились растяжки. Основной терапевтический эффект достигается благодаря воздействию двух факторов: механического и воздействия вакуума.

Механический массаж выполняется специальными роликами, которые «разглаживают» кожную складку в различных направлениях, а вакуум усиливает терапевтический эффект.

Как отмечают женщины, которые уже успели воспользоваться услугой LPG массажа в одном из лучших косметологических центров в Киеве (более подробно на страничке https://centre-beautymed.com.ua/uslugi/lpg-massazh), данный способ имеет следующие преимущества:

  1. Отличный косметологический эффект - растяжки начинают уменьшаться уже после первого курса массажа;
  2. Улучшается общее состояние фигуры за счет комплексного действия массажа;
  3. Нет необходимости тратить время на диеты и физическую активность, которые лишь дополнительно истощают организм.

Таким образом medvisnik.com.ua с уверенностью утверждает, что современная косметология вряд ли сможет предложить более эффективный метод борьбы с растяжками, чем LPG-массаж!

Как работает LPG массаж?

Как отмечалось ранее, данный вид массажа основан на воздействии двух сил. Во время процедуры используется современный аппаратный комплекс, который воздействует на кожу и подкожно-жировую клетчатку.

Косметический эффект достигается за счет следующих эффектов:

  • Механическое воздействие роликов усиливает липолиз в областях, где выполняется массаж;
  • Использование вакуума позволяет усилить кровообращение в массажируемой области;
  • Отсутствует повреждение кожи, которое нередко происходит при «классическом» массаже.

Таким образом, LPG массаж воздействует комплексно на тело девушки, что позволяет навсегда забыть о растяжках на коже после родов. Если у Вас остаются какие-либо сомнения, то Вы всегда можете получить персональную консультацию у представителей космологического центра - они всегда готовы ответить на интересующие Вас вопросы!

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Автор: admin, Сегодня, 12:08

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