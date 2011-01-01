→ Маммография и УЗИ молочных желез - надежная профилактика заболеваний груди!

В последние несколько лет отмечается существенное повышение частоты выявления онкологических заболеваний груди у женщин. В связи с такой плачевной статистикой медицинские специалисты и врачи настаивают на проведении более тщательной профилактики болезней молочной железы.

На первый взгляд может показаться, что такие меры избыточны, однако своевременное выполнение маммографии и УЗИ молочных желез может не только спасти жизнь, но и предостеречь от сложных и болезненных медицинских манипуляций.

Что таке УЗИ и маммография?

Практика показывает, что не все девушки и женщины понимают, что такое УЗИ молочных желез и маммография, поэтому отказываются от подобных исследований. По их мнению, они несут дополнительную опасность для организма, так как подвергают его дополнительному облучению.

На самом деле данные методы не оказывают никакого негативного эффекта на организм, так как все необходимые измерения выполняются благодаря измерению силы колебания отдельных тканей.

Помимо полной безопасности для организма, данные методы диагностики имеют ряд дополнительных преимуществ:

Не вызывают никакого дискомфорта или болезненных ощущений. Длительность процедуры не превышает 30-40 минут. Высокая точность полученных данных.

Тем не менее, для прохождения соответствующего обследования требуется современное оборудование, которое отсутствует в государственных больницах. Рекомендуется обратиться в специализированную частную клинику, https://avicenna-medical.com.ua/, к примеру, чтобы гарантировать высокую точность обследования и отсутствие диагностической погрешности.

Когда следует выполнять обследование молочной железы?

Медицинские специалисты рассказали medvisnik.com.ua, что склоняются к единому мнению, что маммографию и УЗИ молочных желез необходимо выполнять всем женщинам старше 35 лет как минимум один раз в год. Такая необходимость объясняется изменением гормонального фона, а также воздействие большого количества тараторенных факторов окружающей среды.

Более того, если Вы отмечаете появление какого-либо неприятного ощущения или зон уплотнения/бугорков, то следует как можно скорее обратиться за консультацией. Главная проблема онкологических патологий груди заключается в том, что процесс чрезвычайно быстр - уже через год потребуется лишь хирургическое лечение. При своевременном выявлении болезни можно обойтись консервативной терапией.

Каждая женщина должна помнить, что здоровье ее груди зависит в первую очередь от нее самой. Грамотные врачи и профессиональное оборудование помогут в выполнении указанной цели!