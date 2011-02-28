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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Моделирование лица: краткий обзор методик и средств

Современная косметологическая промышленность предлагает огромное количество новых средств и технологий, которые способны существенно преобразить каждую девушку в лучшую сторону. Так, например, одной из последних новинок стало моделирование лица, которое за короткое время успело получить огромную популярность.

Главным преимуществом данного метода является тот факт, что результат сходен со сложными хирургическими операциями, однако не требуется таких высоких денежных затрат и рисков для здоровья. Тем не менее, данная процедура скрывает в себе немало тайн и секретов!

Что такое моделирование лица?

Моделирование лица - это особая косметологическая операция, главной целью которой является изменение формы, контуров и размера лица для скрытия или исправления конкретных дефектов. В качестве «идеала», относительно которого моделируется лицо, является «золотое сечение Леонардо-Да-Винчи».

Благодаря современному методу косметологических процедур удается избавиться от большинства дефектов, включая:

  1. Глубокие морщины;
  2. Не пропорциональное расстояние между глазами, носом или ртом;
  3. Изменение тона кожи.

Следует отметить, что подобный метод вряд ли сможет сравниться с приемами пластической хирургии, так как моделирование лица может справиться с «небольшими» дефектами.

Данная методика является относительно новой на украинском рынке, поэтому не все салоны красоты могут оказывать данную услугу. Более того, необходимо найти качественный филлер, к примеру такой - https://vianacare.ru/catalog/filleryi/rejeunesse-shape.html, который позволит добиться должно эффекта!

Используемые технологии

Исследователи и ученые долгое время работали над тем, чтобы создать технологию моделирования лица. Подобный результат удалось добиться лишь после разработке высококачественных филлеров с применением гиалуроновых кислот.

Для того, чтобы достичь отличных результатов, необходимо выбирать качественные филлеры. Качество определяется по нескольким основным параметрам:

  • Используемые источники гиалуроновой кислоты;
  • Степень очистки филлера;
  • Наличие дополнительных примесей и добавок.

В том случае, если используется филлер низкого качества, существенно повышается риск появления осложнений и нежелательных кожных проявлений. Рекомендуется тщательно выбирать поставщика, чтобы не столкнуться с подобными проблемами.

В целом, моделирование лица позволила огромному количеству женщин придать своему лицу желаемую красоту. Если Вы все еще сомневаетесь в том, так ли необходима эта процедура Вам, то смело выполняйте ее - уже через несколько дней Ваше лицо помолодеет на несколько лет!

 

Источник: medvisnik.com.ua

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Автор: admin, Вчера, 13:36

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