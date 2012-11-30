→ Заказ компьютерного стола с учетом физических данных заказчика

Компьютерный стол в современном мире является неотъемлемой частью нашей жизни: при покупке компьютера мы начинаем задумываться о необходимости компьютерного стола. Его заказ по эмоциональной насыщенности сравним с покупкой любимого гаджета.

К выбору компьютерного стола нужно подходить взвешенно, ведь он должен быть:

эргономичным,

практичным,

функциональным,

комфортным.

Его размеры и конструкция должны соответствовать физическим параметрам человека – только в этом случае можно избежать негативных последствий длительной работы за компьютером. Особенно это касается детей, ведь угроза приобретения сколиоза или нарушения зрения в данном случае чрезвычайно высока.

Заказ компьютерного стола с точки зрения эргономики

Серьезные мебельные магазины предлагают не только разнообразные серийные модели, но и услугу «компьютерные столы на заказ». Почему предпочтительнее индивидуальный заказ? Потому что в этом случае конструкция стола соответствует росту человека, учитывает ведущую руку (правая или левая), различные нюансы работы. Среднестатистическая высота стола равна 700-750 мм, глубина – 700-800 мм. Это позволит комфортно разместиться за столом, а для работы не будет мешать монитор. Однако стол по индивидуальному заказу может быть выше или ниже, а столешница шире – в зависимости от пожеланий заказчика. Самая оптимальная модель – компьютерный стол с регулируемой высотой.

При заказе необходимо учитывать основные аспекты конструкции стола. Сюда входит

высота модели,

глубина столешницы,

ее длина.

При определении длины и глубины нужно учитывать место расположения стола и отведенную под него площадь. Не забывайте о необходимости свободного доступа.

Наши рекомендации

К заказу нужно подойти очень ответственно. Сначала нужно определиться с моделью – с нишей под СБ или без нее (как офисные столы здесь: https://flash-nika-mebel.ua/furniture/ofisnye_stoly), прямая или угловая, левосторонняя или правосторонняя. Проследите, чтобы были учтены следующие моменты:

высота стола (с учетом физических данных),

количество отверстий под провода (мастер выполнит их аккуратно),

форма и размеры надстроек,

ширина столешницы (для всевозможной оргтехники).

Если стол выполнен из ДСП или ЛДСП, нужно проследить, чтобы не было не оклеенных кромок (ЛДСП изготавливается из опилок и склеивается при помощи формальдегида, смолы которого распространяются в воздухе). А зачем нам лишний раз дышать формальдегидом?

Важный нюанс – выбор систем, открывающих выдвижные ящики. Они бывают двух типов:

телескопические, позволяющие ящику выдвинуться на всю длину. Они дороже аналогов;

направляющие, рассчитанные на 5000 открываний. Они не обеспечивают полное выдвижение ящика и рассчитаны на их меньший вес.

Какие из них вы выберете, зависит от бюджета и предпочтений. Но, заказывая стол, вы должны стремиться не только к тому, чтобы стол идеально вписался в общий интерьер, но и чтобы он был удобным, функциональным и эргономичным. Помните об этом.