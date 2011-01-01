→ Плечелопаточный периартрит: живите без боли

При обращении к специалисту с жалобами на боль в области плечевого сустава диагноз зачастую звучит как плечелопаточный периартроз (периартрит). Проблема неприятная, но и с ней можно справиться (подробности — https://ivr.ua/plechelopatochnyy-periartroz).

Определение

Лопаточно-плечевой периартрит — это заболевание, вызванное дегенеративными изменениями воспалительной природы в тканях, обеспечивающих подвижность сустава.

Разновидности болезни

Различают несколько видов патологии:

Простая. Пациента беспокоят терпимые боли в плече.

Острая. Неприятные ощущения очень сильные.

Хроническая. Плечо теряет подвижность.

Заболевание чаще одностороннее.

Причины возникновения

Спровоцировать периартрит могут разные заболевания, травмы:

остеохондроз шейного отдела;

смещение суставов, находящихся между позвонками;

спондилез шейный;

сопутствующие нарушения (диабет, туберкулез и т. д.);

повреждение мягких тканей при падении на руку, ударе;

регулярные или разовые чрезмерные физические нагрузки.

При хронических заболеваниях (спондилез, остеохондроз) нервные волокна плечевого сплетения ущемлены. Сосуды спазмированы. Кровообращение нарушается. Сухожилия воспаляются, видоизменяются.

При травмах возникает отек тканей (периартикулярных).

Пусковым механизмом может стать переохлаждение, дисплазия соединительной ткани, поражение суставов.

Характерные симптомы

Выделяют этапы развития болезни:

Первый. Длится от 2 до 9 месяцев. Боль ноющая, усиливается по ночам. Сустав и нерв воспалены.

Второй. Продолжительность минимум 2 месяца, максимум — 9. Плечо теряет подвижность, нет возможности вращать рукой.

Третий. Длительность от 1 года до 2 лет. Боль становится меньше, но движения ограничены. Плечо блокируется, развивается склерозирующий капсулит.

Диагностика

В Институте вертебрологии и реабилитации пациенты из Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов Украины получают развернутую консультацию и правильно поставленный диагноз. Врач проведет осмотр, выслушает жалобы и направит на дополнительные исследования, если необходимо. Это может быть ультразвуковая диагностика, рентген, МРТ, термография. Нередко требуется сдать лабораторные анализы.

Методы лечения и профилактика

Лечение плечелопаточного периартрита — задача врача-вертебролога. Не проходящие долгое время болевые ощущения требуют участия специалиста. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Терапия подбирается только врачом.

Для регенерации тканей назначается электротерапия, а также лазерная, ударно-волновая. Болевой синдром снимают с помощью блокады, если необходимо. Глубокий лечебный массаж позволяет расслабить мышцы, улучшить кровообращение в тканях.

Как только воспаление купировано, врач предложит пройти курс реабилитации на тренажерах David. Методика успешно поддерживает мышцы плечевой зоны в тонусе с помощью специальных движений. Суставы и связки при таких равномерных нагрузках получают достаточно питательных веществ.

Тренажеры оснащены компьютерными программами для проведения тестирования пациентов. Обязательно учитывается весовая категория.

Всего задействуется 6 тренажеров, работающих с верхними конечностями. С их помощью сустав закрепляется под правильным углом. После чего можно заниматься интенсивными, но при этом безопасными физическими нагрузками.

Инерционный механизм контролирует скорость движения.

Реабилитация после основного курса — профилактика рецидивов плечелопаточного периартроза.